У ярославских бизнесменов хотят отобрать здания в центре города: мнение властей и владельцев

В центре ярославля у собственников собираются забрать дома-памятники Источник: Михаил Евраев / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле у собственников собираются отобрать здания-памятники: гостиный двор на улице Первомайской, 33 и мукомольную мельницу Крохоняткиных–Вахрамеевых в Мукомольном переулке. Об этом в конце января заявил губернатор Михаил Евраев.

— Собственники не выполняют свои обязательства по содержанию имущества. Памятники ветшают, есть риск потери значимых для истории города зданий. Мы этого допустить не можем, поэтому принимаем все меры для их сохранения. Изъятие позволит найти новых владельцев и вернуть строения в экономическую жизнь, — отметил глава региона.

По его словам, областная служба охраны объектов культурного наследия уже направила соответствующие иски в суд.

Что не нравится властям

В службе охраны объектов культурного наследия считают, что собственники зданий не предпринимают необходимых мер для сохранения и восстановления исторических зданий.

По зданию на Первомайской улице власти дали следующее пояснение:

— Объект культурного наследия местного значения «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора; лавки торговые» на ул. Первомайской, 33 находится под государственной охраной с 2004 года. Областным органом охраны в отношении этого объекта был проведен осмотр и подготовлен акт техсостояния. Осмотр показал, что стены имеют трещины в штукатурном слое, следы намокания, разрушение кирпича и другие повреждения. Актом была установлена обязанность владельца обратиться за получением задания на выполнение ремонта фасадов объекта, разработать проект ремонта и выполнить его. Однако, несмотря на осведомленность собственников о ненадлежащем техническом состоянии объекта, работы по его сохранению по настоящее время не выполнены, за длительный период не предпринималось никаких мер против ухудшения состояния памятника, чем нарушены требования закона. В результате областным органом охраны было принято решение о подаче в суд иска о его изъятии, — сообщили в службе охраны объектов культурного наследия.

Похожую информацию в Службе охраны объектов культурного наследия дали и по мельнице в Мукомольном переулке:

— Паровая мукомольная мельница Крохоняткиных-Вахрамеевых» в прошлом году вошла в список выявленных объектов культурного наследия, а затем пополнила их реестр как памятник культуры местного значения. Специалистами службы по итогам осмотра объекта на стадии выявленного памятника был подготовлен акт технического состояния, который зафиксировал отсутствие заполнения дверных и оконных проемов, определил необходимость проведения ремонтных работ в установленные сроки. После признания выявленного объекта памятником культуры местного значения соответствующий акт был составлен отделом охраны памятников управления архитектуры департамента градостроительства мэрии Ярославля. Акты техсостояния были направлены собственнику и получены им. После получения акта собственнику было дано 14 дней на получение в органе охраны задания на проектирование работ по сохранению объекта. Однако, за получением разрешения на проведение работ по ремонту объекта культурного наследия владелец не обращался. Также он не выполнял в полном объеме меры, предусмотренные актом техсостояния. Это повлекло ухудшение физического состояния памятника.

Мнения владельцев

У здания на Первомайской улице несколько собственников. Ранее нашему порталу ситуацию прокомментировал представитель одного из владельцев помещений в доме на Первомайской улице — Виталия Пятковского. По его словам, предприниматель вовремя не получил уведомление о необходимости проведения определенных работ.

На днях свое мнение также высказал еще один собственник площадей на Первомайской улице и владелец старинной мельницы в Мукомольном переулке — ярославский бизнесмен Евгений Мухин.

— Что касается здания на Первомайской улице, то хотелось бы отметить, что у него несколько собственников. В том числе, мэрия Ярославля, которой принадлежит 102 метра площади. Соответственно вопрос и к ней. Почему власти не выступили инициаторами и организаторами проведения необходимых работ? Вызвали бы, поговорили, узнали, чем помочь, что и как сделать. Например, в Рыбинске, когда ремонтировали дома на улице Крестовой (у нас там тоже есть здание) мэр Добряков лично всем звонил и всех организовывал, — отметил предприниматель.

Также он пояснил и ситуацию с мельницей.

— Мукомольный завод только летом 2024 года признали объектом культурного наследия. Для реставрации таких зданий нужно в особом порядке делать проект, проводить экспертизы, привлекать для работ организацию с соответствующей лицензией. У нас уже есть проект проведения ремонта. Мы его показывали в СМИ и предоставляли властям. Не понимаю, почему при принятии решения об изъятии с нами никто не связался и не обсудил ситуацию, — пояснил Евгений Мухин.

Подробнее об объектах Узнать «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора» на Первомайской улице появились в конце XVIII века. Тогда Первомайская улица еще называлась Казанской. Местные купцы застроили ее небольшими торговыми лавками, переходящими к разным владельцам. В 1918 году во время артиллерийского обстрела и пожаров здания серьезно пострадали. Но после ремонта в советские времена им нашли применение. На втором этаже расположили коммунальные квартиры, а первый использовали под торговые помещения. Ярославский мукомольный завод № 1 на берегу Которосли был построен в середине XIX века. Его основателем был купец Павел Крохоняткин. Он долгие годы была главным мукомольным предприятием города. В 1880-х годах мельница перешла купцу Александру Вахромееву. Мукомольный завод продолжал работать и в советские годы и даже в период перестройки. Закрылся он только в 2006 году, когда объемы производства упали, а вывозить муку машинами из центра города стало неудобно и нерентабельно. Летом 2024 года мельницу включили в реестр памятников местного значения. Также в 2024 году мэрия Ярославля в целом утвердила проект межевания и планировки территории бывшего мукомольного завода на Которосльной набережной. Постановление было подписано 16 октября. По проекту, большая часть территории будет отдана под коммерческое использование. Здесь должны появиться клубы, студии, гостиницы, магазины, подземные автостоянки. Также планируется разместить и жилье на 160 человек. В проекте планировки и межевания указано, что предполагается размещение домов высотой до 7 этажей. В здании мельницы хотят разместить квартиры и коммерческие помещения.

В правительстве заверяют, что, прежде чем предпринять кардинальные меры и подать в суд иск об изъятии памятников, с собственником двух объектов неоднократно проводились встречи.

— На них мы напоминали о важности содержания столь значимых для истории города объектов. Кроме того, службой собственнику направлялись акты технического состояния с указанными сроками и видами работ. Но к сожалению, это не привело к должному результату, — прокомментировали в Службе охраны объектов культурного наследия.

По городским помещениям в доме № 33 на Первомайской улице в мэрии дали следующие пояснения:

— В реестр муниципального имущества Ярославля включены помещения подвала общей площадью 106,8 кв. м. Помещения не вовлечены в хозяйственный оборот по причине невозможности использования из-за высоты потолка — 1,95 м. Вход в подвал осуществляется через люк, расположенный в помещениях первого этажа находящихся в частной собственности, где ведется коммерческая деятельность. Доля муниципальной собственности от общей площади здания составляет 6,7%. Учитывая незначительную долю муниципальной собственности в здании, а также невозможность вовлечения этих помещений в хозяйственный оборот, полагаем, что инициатором проведения реставрационных работ должны выступать иные собственники владеющие наибольшей площадью здания.