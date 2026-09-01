Свела подростков с ума: Собчак примерила образ нефора за 1 млн рублей и навела шороху в Сети — видео

Ксения Собчак примерила образ неформала Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Представьте, вы встретили Ксению Собчак в черных кожаных штанах и куртке, длинном черном парике и с черными-черными глазами. Ваши действия: удивиться, фотографировать, восторгаться. Фанаты-подростки журналистки выбрали все варианты.

Детям настолько пришелся по душе образ, что они пошли толпой за Ксенией, когда она прогуливалась в необычном луке по Китай-городу вместе со съемочной командой.

Собчак шокировала фанатов необычным образом Источник: xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С нарядами журналистка всегда любила экспериментировать, а вот детям он так понравился из-за тренда на неформальный стиль. Дизайнер одежды, стилист Сергей Никулин рассказал, что это сейчас одна из самых популярных субкультур среди школьников в стране. Многие ребята любят готическую одежду.

«Вообще, неформальная культура — это сразу ответ на вопрос, почему она так нравится молодежи. Сейчас она на пике: это, можно сказать, протест против каких‑то социальных устоев. Такой крик юношеского максимализма „не выглядеть как все“, поэтому стиль и заходит», — считает модный эксперт.

Сколько стоит нефорский образ Собчак

Сергей Никулин смог даже назвать приблизительную стоимость образа журналистки. Общий ценник может превышать миллион рублей.

«Вот по брендам… Понятно, что без бирки очень сложно что‑то определить. Но, похоже, куртка от Ральфа Лорена. Брюки не скажу: это может быть какой‑нибудь рандомный бренд. Ботфорты, кажется, Кристиан Лубутен», — пояснил стилист.

Такая брендовая куртка может стоить от 500 000 до 700 000 рублей, а обувь — от 300 000 до 400 000 рублей. Оказывается, быть неформалом нынче недешево.