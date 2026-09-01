НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 753мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Где провести роскошный корпоратив
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Развлечения Свела подростков с ума: Собчак примерила образ нефора за 1 млн рублей и навела шороху в Сети — видео

Свела подростков с ума: Собчак примерила образ нефора за 1 млн рублей и навела шороху в Сети — видео

Стилист рассказал, сколько стоит ее наряд

156
Ксения Собчак примерила образ неформала | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ксения Собчак примерила образ неформала | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения Собчак примерила образ неформала

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа, xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Представьте, вы встретили Ксению Собчак в черных кожаных штанах и куртке, длинном черном парике и с черными-черными глазами. Ваши действия: удивиться, фотографировать, восторгаться. Фанаты-подростки журналистки выбрали все варианты.

Детям настолько пришелся по душе образ, что они пошли толпой за Ксенией, когда она прогуливалась в необычном луке по Китай-городу вместе со съемочной командой.

Собчак шокировала фанатов необычным образом

Источник:

xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С нарядами журналистка всегда любила экспериментировать, а вот детям он так понравился из-за тренда на неформальный стиль. Дизайнер одежды, стилист Сергей Никулин рассказал, что это сейчас одна из самых популярных субкультур среди школьников в стране. Многие ребята любят готическую одежду.

«Вообще, неформальная культура — это сразу ответ на вопрос, почему она так нравится молодежи. Сейчас она на пике: это, можно сказать, протест против каких‑то социальных устоев. Такой крик юношеского максимализма „не выглядеть как все“, поэтому стиль и заходит», — считает модный эксперт.

Сколько стоит нефорский образ Собчак

Сергей Никулин смог даже назвать приблизительную стоимость образа журналистки. Общий ценник может превышать миллион рублей.

«Вот по брендам… Понятно, что без бирки очень сложно что‑то определить. Но, похоже, куртка от Ральфа Лорена. Брюки не скажу: это может быть какой‑нибудь рандомный бренд. Ботфорты, кажется, Кристиан Лубутен», — пояснил стилист.

Такая брендовая куртка может стоить от 500 000 до 700 000 рублей, а обувь — от 300 000 до 400 000 рублей. Оказывается, быть неформалом нынче недешево.

А вам понравился образ Ксении Собчак?

Не понимаю, куда она молодится на старости лет…
Ксения умеет повеселить! Молодец!
Да мне как-то ни холодно, ни жарко…
Прикольная идея. Ничего плохого не вижу в таких экспериментах
ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Ксения Собчак Неформалы Образ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем