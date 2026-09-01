Школьникам с 1 сентября отменили контрольные, домашние задания и оценки, но не всем: кому повезло больше всех

Еще в новом учебном году у первоклашек будет больше каникул Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Особые условия обучения предусмотрены для детей, которые в этом году пошли в школу. У первоклассников отменили домашние задания, контрольные работы и оценки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы», — сказал Кравцов.

В Минпросвещения отмечают, что в первые два месяца с начала учебного года учебная нагрузка не должна превышать 15 часов в неделю. Это значит, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый.

В дальнейшем расписание у первоклассников будет меняться. С начала года у них будет по три урока в день, а после их количество увеличат до четырех.

Уже с января по май для них будут проводить до пяти уроков в день, однако такое количество можно будет проводить всего один раз в неделю. Продолжительность занятий тоже вырастет — с 35 до 40 минут.

Также первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Такую норму Минпросвещения закрепило еще в 2021 году. Узнать подробности об этом можно здесь.