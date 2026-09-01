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Образование Школьникам с 1 сентября отменили контрольные, домашние задания и оценки, но не всем: кому повезло больше всех

Школьникам с 1 сентября отменили контрольные, домашние задания и оценки, но не всем: кому повезло больше всех

Детей порадовали в Минпросвещения

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Еще в новом учебном году у первоклашек будет больше каникул | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЕще в новом учебном году у первоклашек будет больше каникул | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Еще в новом учебном году у первоклашек будет больше каникул

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Особые условия обучения предусмотрены для детей, которые в этом году пошли в школу. У первоклассников отменили домашние задания, контрольные работы и оценки, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы», — сказал Кравцов.

В Минпросвещения отмечают, что в первые два месяца с начала учебного года учебная нагрузка не должна превышать 15 часов в неделю. Это значит, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый.

В дальнейшем расписание у первоклассников будет меняться. С начала года у них будет по три урока в день, а после их количество увеличат до четырех.

Уже с января по май для них будут проводить до пяти уроков в день, однако такое количество можно будет проводить всего один раз в неделю. Продолжительность занятий тоже вырастет — с 35 до 40 минут.

Также первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Такую норму Минпросвещения закрепило еще в 2021 году. Узнать подробности об этом можно здесь.

Еще в новом учебном году у первоклашек будет пять каникул. При системе обучения по четвертям они продлятся с 26 октября по 3 ноября, с 31 декабря по 10 января, с 27 марта по 4 апреля и с 27 мая по 31 августа. Также для них предусмотрели дополнительные каникулы, которые продлятся с 15 по 21 февраля 2027 года.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Первый класс Минпросвещения РФ Школа 1 Сентября
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