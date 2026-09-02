«2026 год переживут далеко не все». Когда и при каком условии закончится дефицит бензина в стране

Водители часами стоят в очередях перед АЗС Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российские регионы прямо сейчас переживают вторую волну топливного кризиса. Водители часами стоят в километровых очередях перед заправками. Из-за ажиотажного спроса стоимость бензина на мелких сетях АЗС взлетела до 200 рублей за литр, в то время как крупные игроки рынка стараются держать цены. О том, как дефицит повлияет на экономику и когда он закончится, наши коллеги из Е1.RU поговорили с экспертами.

Показываем, что творится в очередях на заправках Источник: Дарья Манохина, Кирилл Кушнов / E1.RU

Когда дефицит закончится

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с корреспондентом E1.RU отметил, что вторая волна топливного кризиса, которая уже затронула все крупные российские города, оказалась более сложной, чем первая.

Сейчас ситуация хуже, чем во время первой волны. Первая волна прошла быстрее, и доступность топлива тогда была выше. Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики

Эксперт отметил, что во второй половине августа доступность моторного топлива для независимых игроков рынка ухудшалась (там либо полностью пропало топливо, либо остался только дизель) и количество работающих автозаправочных станций в России снижалось примерно до 18% от общего количества. Это, правда, не означало, что доступность бензина составляла 18%, потому что поток потребителей на работающих АЗС вырос.

С началом осени, уверен наш собеседник, ситуация начинает меняться к лучшему благодаря импорту, выводу нефтеперерабатывающих заводов из плановых и внеплановых ремонтов, а также применяемым ограничениям на продажу бензина. А вот сезонный фактор здесь играет как в плюс, так и в минус.

Относительно высокие объемы потребления сохранятся в течение всего сентября, но пик спроса приходится в основном на лето. Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики

«Лето заканчивается, родители с детьми возвращаются из отпусков, потому что 1 сентября начинаются занятия. Но сейчас мы подходим к одному неприятному следствию из этого всего. Да, в среднем объем потребления падает из-за того, что люди в сентябре меньше ездят на дачи, но в крупных городах он увеличивается. Средние показатели в целом по стране снизятся, но точечно в центрах сконцентрированного потребления спрос относительно летних показателей возрастет», — объяснил эксперт.

Эксперт рассказал о второй волне топливного кризиса Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Александр Фролов считает, что с началом осени придется менять логистику и перенаправлять больше топлива в крупные города, а не в южные регионы. И тогда, если объемы переработки не снизятся, то, даже несмотря на увеличение потребления в крупных городах, ситуация будет улучшаться.

«Главное, чтобы не было новых выводов на внеплановые ремонты и чтобы та динамика доставки топлива, которая наблюдалась в течение этой недели, сохранялась и увеличивалась. При соблюдении этих условий к концу сентября ситуация нормализуется . Очереди местами сохранятся, но они будут меньше, а количество открытых заправок больше», — заключил эксперт.

Похожим мнением с E1.RU поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Уборочная кампания продолжается, поэтому спрос на дизель остается высоким и в сентябре. Что касается бензина, то с начала осени у нас в целом по стране происходит снижение объемов потребления, потому что люди уже меньше ездят на дальние расстояния.

Ситуация более-менее стабилизируется при условии, что переработка останется хотя бы на нынешнем уровне. Но здесь всё очень динамично: какие-то нефтеперерабатывающие заводы выходят из ремонтов, какие-то, наоборот, к сожалению, уходят на ремонты. Здесь невозможно спрогнозировать. Но при сохранении нынешних объемов производства ситуация чем ближе к зиме, тем больше будет стабилизироваться », — прогнозировал Игорь Юшков.

Почему вырос расход бензина

Длинные очереди на заправках — не единственная проблема, которая тревожит водителей. Отстояв несколько часов за бензином, некоторые автомобилисты стали жаловаться на увеличение его расхода. Кто-то заподозрил, что топливо либо разбавляют, либо недоливают. Также звучали жалобы и на качество бензина — якобы после заправки двигатели стали ломаться.

«Машина сожрала бензина на косарь (это примерно десять литров), доехала от Промышленного до ЖБИ и обратно, на следующий день бензина как не бывало», — отметил читатель E1.RU.

«Жесткий недолив: залил в канистру 20 литров, а на самом деле в ней от силы литров 17–18», — написал Александр.

Игорь Юшков уверен, что даже из-за возвращения к экологическому классу бензина «Евро-2» двигатель сломаться не может.

«Оттого что вы залили топливо класса „Евро-3“ или „Евро-2“, а не „Евро-5“, поломки двигателя не произойдет. Будет какое-то изменение содержания серы, выхлопов будет больше, и всё. Современный автомобиль может сигнализировать, что в бак залито такое топливо, с которым он не сможет выбросить в окружающую среду столько серы, сколько заявлено в документах. А если автомобиль сразу ломается или что-то не так работает, то, скорее всего, это какое-то контрафактное топливо, которое продается незаконно», — подчеркнул эксперт.

Такое может встречаться вне зависимости от того, есть топливный кризис или нет. Может быть, кто-то рискнул, пока цены высокие, через какую-нибудь заправку такое продать. Но это нужно выяснять и доказывать в лаборатории, обращаться к регулирующим органам. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Как дефицит топлива повлияет на экономику

Финансовый управляющий Виталий Калугин отметил, что пока дефицит несущественно повлиял на стоимость топлива на крупных сетях, а вот у мелких игроков скачки цен фиксировались. Эксперт рассказал, как это отразится на инфляции.

«Цены на заправках у крупных нефтяных компаний, таких как „Газпромнефть“, „Башнефть“ и „Лукойл“, регулируются сверху, потому что они получают возврат из бюджета, и 95-й сейчас стоит там 69–70 рублей. А на независимых заправках, которые вынуждены закупать бензин втридорога с остатков, конечно, цены могут быть и 150, и 180 рублей за литр».

Так что цены формально растут, но нешироким фронтом — с начала года, по-моему, процентов на 20. Учитывая, что в балансе спроса топливо занимает около 4%, рост цен на 20% вносит в инфляцию порядка 1% годовых. Но надо понимать, что цены будут расти дальше, и топливный кризис, скорее всего, привнесет в этом году больше инфляции, может быть, 1,5–2%», — считает Виталий Калугин.

Также эксперт отметил, что на рост цен в магазинах топливный кризис пока не повлиял. Скоро это может измениться, но товары первой необходимости сильно не подорожают, так как государство ведет контроль за их стоимостью.

«Если мы говорим про общую экономику, то инфляция вырастет на 1–2%. Но за счет чего? За счет услуг и непродовольственных товаров, потому что за повышение цен на продукты государство будет жестко прессовать», — резюмировал экономист.

Что касается бизнеса, то ему и дальше будет непросто. Александр Фролов прогнозирует закрытие целых компаний на топливном рынке.

«С точки зрения бизнеса кризис будет продолжаться дальше, и 2026 год переживут далеко не все игроки, причем на уровне целых компаний, а не отдельных автозаправочных станций. Очень сильно проредится сегмент заправок, работающих по франшизе. К счастью, их лишь 5% от общего количества заправок. Для бизнеса это будет, наверное, самый тяжелый год с 2008-го», — заключил эксперт.