Подводим итоги туристического лета — 2026. Кто и почему (не)выбирает Россию для отдыха

Кого негативный фон не смущает, едут к нам с удовольствием Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Иностранцы всё реже едут в Россию. В первом полугодии они совершили 7,1 миллиона поездок — на 9,3% меньше, чем в прошлом году, когда таких поездок было 7,8 миллиона. А вот именно туризм в чистом виде показывает обратную динамику: 676 тысячи поездок за полугодие против 629 тысяч прошлогодних — рост на 7,5%.

Как говорит в беседе с MSK1.RU бизнес-аналитик из экспертной группы PRoud.365 Виталий Лавринович, в общий поток входят далеко не только туристы: это еще и те, кто приезжает работать, учиться, по делам или к родственникам. За полгода набралось 2,4 миллиона рабочих поездок, 2,3 миллиона частных визитов и 202 тысячи поездок на учебу.

То есть общий въезд в страну сокращается, а вот турпоток, наоборот, растет. Меньше едет по делам — больше за впечатлениями. Подробности — в материале MSK1.RU.

Топ-3 с перестановкой мест

«Список стран-лидеров чуть-чуть изменился относительно прошлого года», — рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Мусихин.

Первое место по-прежнему прочно удерживает Китай — на него приходится больше половины всего туристического потока. По данным, которые приводит Лавринович, это 380 тысяч поездок за полугодие.

Раньше вторую строчку в организованном туризме стабильно занимала Саудовская Аравия, теперь ее обогнала Турция. Рост числа турецких туристов, говорит эксперт, почти 20% относительно прошлого года — цифра, которая выбивается на фоне даже общего роста турпотока.

Саудовская Аравия при этом сама притормозила: еще пару лет назад страны Персидского залива кратно наращивали турпоток в Россию, обгоняя даже допандемийные показатели, а в этом году рост резко сдал. Причина, по объяснению Мусихина, вполне конкретная — закрытия аэропортов на Ближнем Востоке весной и в начале лета на фоне военной эскалации.

Замыкают список лидеров в организованном туризме Индия и Белоруссия — но здесь важна оговорка: речь только о тех, кто едет через турфирмы. А ведь именно неорганизованный поток может сильно менять расстановку сил. Есть данные погранслужбы о тех, кто декларирует цель визита как туризм, — и там на втором месте после Китая оказывается вовсе не Турция, а Туркмения.

Мексиканцы братья не навек

Мусихин отмечает, что интерес к отдыху в России сохраняется и у жителей других стран. Например, Латинской Америки (тут лидер — Мексика). Мусихин обращает внимание, что латиноамериканский турист в массе своей — гость премиального сегмента, тот, кто ценит комфорт. А с комфортом сейчас как раз проблема — прямого авиасообщения с Россией фактически нет. Раньше существовали прямые рейсы из Кубы и Венесуэлы, но сегодня они на паузе. Добираться приходится через хабы — Турцию и ОАЭ, — а каждая пересадка добавляет и времени, и раздражения.

По оценке Мусихина, именно логистика — «серьезный стоп-фактор» для платежеспособной иностранной аудитории:

— Без прямого авиасообщения, удобного и экономичного, больших турпотоков не сделать, таких, какие были до пандемии.

Замедление внутри роста

Куда конкретно идут деньги приезжающих, объясняет Лавринович: иностранные гости тратятся на гостиницы, питание, транспорт, покупки, экскурсии и культурные мероприятия. А значит, основной экономический эффект от турпотока достается сфере услуг и малому бизнесу — тем, кто работает напрямую с гостями города.

По данным Банка России, которые приводит эксперт, во втором квартале 2026 года расходы иностранцев во время поездок в Россию выросли на 7% — с 2,8 до 3 миллиардов долларов. Правда, Лавринович уточняет важную деталь: эта сумма учитывает траты не только туристов, но и рабочих, студентов, участников деловых поездок — отдельной оценки расходов именно отдыхающих в открытой статистике пока просто нет.

Что мешает рекордам?

Общая позитивная динамика в сфере туризма скрывает неравномерность, на которую обращает внимание Лавринович: рост турпотока по кварталам шел рывками, а не по прямой.

В первом квартале 2026 года число туристических поездок подскочило сразу на 28%. А вот во втором квартале динамика развернулась: снижение на 4,2%. То есть эффект от резкого рывка начала года постепенно сходит на нет.

Так что мешает росту?

Мусихин перечисляет проблемы по порядку значимости — и на первом месте вовсе не деньги, а безопасность.

— Закрытия аэропортов, переносы и отмены рейсов существенным образом влияют на туристические программы, влияют на комфорт прибывающих, — говорит эксперт.

Туризм, по его словам, вообще «развивается только в стабильной среде» — а нестабильность бьет по нему быстрее, чем по любой другой отрасли.

Второй фактор — курс рубля, и здесь картина куда любопытнее, чем кажется на первый взгляд. Полтора года назад рубль резко подорожал — сразу на 20%, — и это моментально сказалось на стоимости туров: по мировым меркам отдых в России и так стоит чуть выше среднего, если считать перелет и проживание. Но сейчас маятник качнулся в обратную сторону: рубль постепенно дешевеет. И то, что плохо для россиян, собирающихся за границу, оборачивается подарком для иностранцев.

— Цены в валюте, в долларах, в евро, в юанях, они снижаются фактически ежедневно, что добавляет привлекательности, — констатирует Мусихин.

Есть и чисто техническая головная боль — банковские карты. Карты, выпущенные зарубежными банками, в России попросту не работают. Но, как признаёт эксперт, туристы уже приспособились: кто-то везет с собой наличные и меняет их на месте, кто-то дистанционно открывает карту «Мир» еще до поездки и просто пополняет ее рублями по прибытии.