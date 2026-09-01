НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

южн.

 753мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Где провести роскошный корпоратив
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Развлечения Зуева — о судебных дрязгах с Данилой Козловским за алименты на дочь: «Не выплачивает ни копейки»

Зуева — о судебных дрязгах с Данилой Козловским за алименты на дочь: «Не выплачивает ни копейки»

Поклонники не могут поверить

74
Зуева и Козловский были вместе около 5 лет | Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Зуева и Козловский были вместе около 5 лет | Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Зуева и Козловский были вместе около 5 лет

Источник:

_olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга Зуева впервые прокомментировала судебные разбирательства с экс-возлюбленным Данилой Козловским. Еще в апреле этого года она подала на актера в суд за то, что он не платит алименты на их общую дочь.

Зуева призналась, что долгое время пыталась решить денежный вопрос с Козловским мирным путем, договориться. Однако ситуация не менялась с октября 2025 года, поэтому она написала заявление.

«Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу. Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери», — заявила Ольга.

Многие фанаты Козловского были в шоке от поста его бывшей девушки. Они завалили ее словами поддержки и признались, что не ожидали такого поведения от кумира.

У Зуевой и Козловского во время отношений родилась общая дочь | Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Зуевой и Козловского во время отношений родилась общая дочь | Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Зуевой и Козловского во время отношений родилась общая дочь

Источник:

_olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Фамилия Козловский заиграла новыми красками!» — написала пользователь Юлия в комментариях.

«Как же это горько. В какой момент жизни отцы начинают считать, что не нужно нести ответственность за своих детей», — поделилась мнением Анна.

«Боже, какой стыд! Олечка, сил вам и справедливости!» — возмутилась Елена.

Общий ребенок актеров родился в 2020 году. Сейчас девочка живет с матерью в США. Зуева не уточняла, как долго Козловский не участвует в воспитании дочери финансово. О том, что она обратилась за помощью в суд, стало известно практически сразу после рождения второго ребенка Данилы от Оксаны Акиньшиной.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — писал Козловский в соцсетях, благодаря Акиньшину за сына.

Сам Козловский скандал пока не комментировал.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Козловский Алименты Дочь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Рекомендуем