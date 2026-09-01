Зуева — о судебных дрязгах с Данилой Козловским за алименты на дочь: «Не выплачивает ни копейки»

Зуева и Козловский были вместе около 5 лет Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга Зуева впервые прокомментировала судебные разбирательства с экс-возлюбленным Данилой Козловским. Еще в апреле этого года она подала на актера в суд за то, что он не платит алименты на их общую дочь.

Зуева призналась, что долгое время пыталась решить денежный вопрос с Козловским мирным путем, договориться. Однако ситуация не менялась с октября 2025 года, поэтому она написала заявление.

«Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу. Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери», — заявила Ольга.

Многие фанаты Козловского были в шоке от поста его бывшей девушки. Они завалили ее словами поддержки и признались, что не ожидали такого поведения от кумира.

У Зуевой и Козловского во время отношений родилась общая дочь Источник: _olyazueva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Фамилия Козловский заиграла новыми красками!» — написала пользователь Юлия в комментариях.

«Как же это горько. В какой момент жизни отцы начинают считать, что не нужно нести ответственность за своих детей», — поделилась мнением Анна.

«Боже, какой стыд! Олечка, сил вам и справедливости!» — возмутилась Елена.

Общий ребенок актеров родился в 2020 году. Сейчас девочка живет с матерью в США. Зуева не уточняла, как долго Козловский не участвует в воспитании дочери финансово. О том, что она обратилась за помощью в суд, стало известно практически сразу после рождения второго ребенка Данилы от Оксаны Акиньшиной.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — писал Козловский в соцсетях, благодаря Акиньшину за сына.