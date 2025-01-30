Ярославские власти пригрозили изъять исторические дома у бизнесменов. Что думают собственники

У властей появились вопросы к содержанию исторического дома в Ярославле Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославле один из собственников здания на Первомайской улице, 33, бизнесмен Виталий Пятковский, ответил на обвинения властей в недобросовестном содержании дома-памятника. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что недвижимость хотят изъять у владельцев.

— Здания Старого гостиного двора на улице Первомайской и мельницы Крохоняткиных — Вахрамеевых в Мукомольном переулке в Ярославле намерены изъять у владельцев. Собственники не выполняют свои обязательства по содержанию имущества. Памятники ветшают, есть риск потери значимых для истории города зданий. Мы этого допустить не можем, поэтому принимаем все меры для их сохранения, — говорил глава региона.

«Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора» на Первомайской улице появились в конце XVIII века. Тогда Первомайская улица еще называлась Казанской. Местные купцы застроили ее небольшими торговыми лавками, переходящими к разным владельцам. В 1819 году во время артиллерийского обстрела и пожаров здания серьезно пострадали. Но после ремонта в советские времена им нашли применение. На втором этаже расположили коммунальные квартиры, а первый использовали под торговые помещения.

Областная служба охраны объектов культурного наследия уже направила иски в суд по поводу этого вопроса. Власти уточнили, что в случае изъятия возможно будет найти зданиям новых собственников.

Представители бизнесмена Виталия Пятковского, в свою очередь, сообщили, что подобная ситуация сложилась из-за того, что предприниматель вовремя не получил уведомление о необходимости проведения определенных работ.

— В 2023 году госорган охраны объектов культурного наследия области провел осмотр здания и составил Акт осмотра технического состояния. В нем был перечислен ряд действий с памятником, которые собственникам помещений необходимо выполнить, и сроки их выполнения. Об этом собственник части здания узнал из иска, поданного к нему госслужбой охраны объектов культурного наследия. Как значится в исковом заявлении, акт осмотра и перечень необходимых работ были направлены собственнику почтой, но письмо им не было получено. При этом совладелец здания утверждает, что добросовестно получал всю свою корреспонденцию. Почему отправление не дошло до адресата — сейчас выяснить уже невозможно, — рассказали представители Виталия Пятковского.

Сейчас совладелец здания уже получил список работ, которые необходимо выполнить. Вопрос решается.

— Собственник получил список требований по содержанию памятника в составе искового заявления, из него же и узнал о том, что уже просрочил исполнение части требований. Исходя из Акта осмотра, основные претензии касаются состояния фасадов объекта культурного наследия. Поскольку в здании несколько собственников, собственник обратился к остальным собственникам для выяснения всех обстоятельств, — сообщили представители бизнесмена.