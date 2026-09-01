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Семья Медали вместо нового жилья и войны за санузел: как семья с 15 детьми ютится в ста квадратах. Видео

Медали вместо нового жилья и войны за санузел: как семья с 15 детьми ютится в ста квадратах. Видео

Родители со всей оравой нередко выбираются к родственникам, чтобы детям было просторно

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Недавно у семьи было пополнение

Источник:

Городские медиа

В Москве проживает многодетная семья Роговых, воспитывающая 15 детей. Супруги со своим многочисленным потомством проживают в двух квартирах, которые им выдал завод, где работает отец семейства Иван Рогов. Площадь в 100 квадратов кажется приличной до тех пор, пока не поймешь, что на ней живет 16 человек. Старшая дочь уже замужем и живет отдельно.

В последнее время Роговы всё чаще выбираются к родственникам в Тульскую область — где есть просторный двухэтажный дом, в котором детям хватает места, где можно выращивать свежие овощи и фрукты, собирать мёд с пасеки.

Иван и Надежда Роговы вместе уже более 20 лет. Признаются, что сложнее всего было родить и воспитать двоих старших детей — тогда были молоды и во многом неопытны. Но уже на третьем ребенке родители осознали, что многодетность — это не страшно.

Супруги честно признаются, что никогда не стремились к созданию большой семьи. Но как сказал Иван: «Бог давал детей, мы принимали».

Сейчас родители подали документы на получение звания «Мать-героиня».

Подробнее о семье Роговых, где воспитывают 15 детей, об их ситуации с жильем, философии жизни смотрите в видео выше.

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Максим УлитовМаксим Улитов
Максим Улитов
Корреспондент
Многодетная семья Жилье
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
А что они еще умеют делать?
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