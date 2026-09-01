Тим Кук оставил Apple после 15 лет: кто занял пост главы американской корпорации

Он правил Apple 15 лет Источник: Annie Mulligan / AP

Тим Кук официально покинул должность гендиректора американской корпорации Apple. Он правил компанией 15 лет.

«Отправляю море любви всему сообществу Apple в свой последний день в качестве генерального директора. Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения», — написал Кук в Х.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году. Миллиардер сменил на этом посту легендарного Стива Джобса.

Сам Кук не уходит из компании. Он занял пост исполнительного председателя совета директоров.

Теперь новым CEO компании стал Джон Тернус. Он работает в Apple уже четверть века. До этого Тернус руководил разработкой аппаратного обеспечения.

Слухи о том, что Кук может оставить должность гендиректора технологического гиганта в 2026 году появились еще в ноябре 2025 года. Об этом писала британская газета Financial Times. Этот переход единоглассно поддержал совет директоров компании.