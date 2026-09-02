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Происшествия Тело российской туристки обнаружили в горах Грузии — ее несколько дней искали волонтеры и спасатели

Тело российской туристки обнаружили в горах Грузии — ее несколько дней искали волонтеры и спасатели

Девушка отправилась к леднику Чалаади

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Спасатели и волонтеры прошли десятки километров в поисках россиянки | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСпасатели и волонтеры прошли десятки километров в поисках россиянки | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Спасатели и волонтеры прошли десятки километров в поисках россиянки

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Грузии недалеко от ледника Чалаади нашли тело 20-летней туристки из России. Об этом сообщает Грузия Online.

Мария путешествовала по стране на автомобиле Mazda CX‑5. 30 августа она выехала из гостиницы в Местии. Последний раз девушка выходила на связь с близкими примерно в 13:00 — она планировала посетить ледник Чалаади, а затем отправиться в Батуми.

Однако, когда 31 августа девушка так и не вышла на связь, ее мама обратилась за помощью через соцсети, после чего начались поиски. Позже машину туристки нашли на парковке рядом с ледником.

Как уточняет издание, спасатели и волонтеры прошли десятки километров в поисках Марии. Тело девушки обнаружили 1 сентября в реке неподалеку от Чалаади. Правоохранительные органы устанавливают точные причины гибели россиянки.

Ледник Чалаади — ледяной язык длиной около шести километров, спускающийся со склонов вершин Ушба (4710 м) и Чатын-Тау. Расположен в долине реки Местиачала, в 12 километрах к северо-востоку от Местии. Тропа подходит для людей без горного опыта. Специального снаряжения, кроме треккинговой обуви, для восхождения не требуется.

Отметим, что это не первый случай гибели российских туристов. Недавно 15-летний подросток получил смертельные травмы в горах Абхазии. Трагедия произошла в Гулрыпшском районе во время восхождения.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Смерть Грузия Горы Спасатель
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