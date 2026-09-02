НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,75
EUR 100,60
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Где провести роскошный корпоратив
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Криминал Стали известны подробности массовой стрельбы в Черногории — расправу устроил 30-летний россиянин

Стали известны подробности массовой стрельбы в Черногории — расправу устроил 30-летний россиянин

От рук мужчины погибли три человека

93
Мотивы стрелявшего неизвестны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМотивы стрелявшего неизвестны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мотивы стрелявшего неизвестны

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянин, который расстрелял троих жителей Черногории, покончил с собой во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции республики.

Стрельба произошла 31 августа в тире города Даниловград. Как передавало Радио и телевидение республики, полиция Черногории разыскивает гражданина России по подозрению в совершении тройного убийства. Подозреваемый — 30-летний россиянин Михаил Ш. После расправы он скрылся с места происшествия на автомобиле одной из своих жертв, затем воспользовался такси.

По данным полиции, силовики обнаружили подозреваемого в лесу в районе города Херцег-Нови. При задержании он покончил с собой. Мотивы стрелявшего неизвестны, расследование продолжается.

Как пишет метное СМИ Vijest («Вести»), преступник пришел как обычный посетитель стрелкового клуба. Сначала несколько раз выстрелил в инструктора на стрельбище, а затем вернулся в зону проката оружия и убил еще двоих сотрудников. Как уточняет издание, от рук россиянина погибли: 24-летний Петр Г., 20-летний Неманья К. и 67-летний Момир Р.

После массового расстрела власти Черногории объявили 1 и 2 сентября днями траура. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства.

«В связи с трагическим событием, произошедшим в Даниловграде, правительство Черногории с согласия своих членов приняло решение объявить вторник, 1 сентября, и среду, 2 сентября 2026 года, днями траура», — говорится в завлении на сайте кабмина.

В дни траура на зданиях государственных органов, органов местного самоуправления и общественных учреждений приспустят флаги. Также отменят культурно-развлекательные мероприятия, а электронные СМИ должны будут адаптировать сетку вещания. В свою очередь Министерство образования, науки и инноваций Черногории перенесло на 3 сентября торжественный прием первоклассников и занятия во всех начальных школах страны.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Стрельба Черногория Убийство Тир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Рекомендуем