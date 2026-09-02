Стали известны подробности массовой стрельбы в Черногории — расправу устроил 30-летний россиянин

Мотивы стрелявшего неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянин, который расстрелял троих жителей Черногории, покончил с собой во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции республики.

Стрельба произошла 31 августа в тире города Даниловград. Как передавало Радио и телевидение республики, полиция Черногории разыскивает гражданина России по подозрению в совершении тройного убийства. Подозреваемый — 30-летний россиянин Михаил Ш. После расправы он скрылся с места происшествия на автомобиле одной из своих жертв, затем воспользовался такси.

По данным полиции, силовики обнаружили подозреваемого в лесу в районе города Херцег-Нови. При задержании он покончил с собой. Мотивы стрелявшего неизвестны, расследование продолжается.

Как пишет метное СМИ Vijest («Вести»), преступник пришел как обычный посетитель стрелкового клуба. Сначала несколько раз выстрелил в инструктора на стрельбище, а затем вернулся в зону проката оружия и убил еще двоих сотрудников. Как уточняет издание, от рук россиянина погибли: 24-летний Петр Г., 20-летний Неманья К. и 67-летний Момир Р.

После массового расстрела власти Черногории объявили 1 и 2 сентября днями траура. Об этом сообщила пресс-служба черногорского правительства.

«В связи с трагическим событием, произошедшим в Даниловграде, правительство Черногории с согласия своих членов приняло решение объявить вторник, 1 сентября, и среду, 2 сентября 2026 года, днями траура», — говорится в завлении на сайте кабмина.