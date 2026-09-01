В лесу на Урале нашли необычный гриб очень яркого цвета. Можно ли его есть?

Любитель тихой охоты нашел в лесу на Урале необычный гриб яркого цвета, разросшийся по дереву. Находку обнаружили в районе города Заречный Свердловской области. Опытные грибники из сообщества «Уральский ЯжеГрибник» во «Вконтакте» тут же опознали в нём хлороциборию.
Встретить этот гриб в свердловских лесах можно не так часто. Срезать его не стоит. Как объясняют наши коллеги из E1.RU, гриб хоть и не считается ядовитым, но для еды не пригоден: хлороцибория очень маленькая, а мякоть гриба при этом жёсткая.
По данным ЯрГУ им. П. Г. Демидова, такой гриб можно найти и в Ярославской области.
Видели такой гриб?
Тем временем в России с 1 сентября изменили правила сбора краснокнижных растений и грибов. Какие теперь правила действуют в Ярославской области, читайте в этом материале. За нарушение грозит штраф до нескольких тысяч рублей.
Необычные грибы можно встретить и в ярославских лесах и даже в парках. Например, ранее мы показывали, как выглядит лесной шампиньон, а также опасные строчки.