Новая валюта появилась в России с 1 сентября: ей будут выплачивать зарплату и пенсии. Что стоит знать

Ранее нацвалюту опробовали в пилотном режиме Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В России с 1 сентября ввели новую форму национальной валюты — цифровой рубль. Ранее «электронные деньги» опробовали в пилотном проекте, теперь же всё официально. Правда, пока пользуются ими единицы, для обычного человека главный вопрос пока один — зачем ему вообще это нужно. В этом материале рассказываем, кто будет получать зарплату и пенсии в новой валюте и как перейти на цифровой рубль.

Что такое цифровой рубль?

Цифровые рубли — такие же российские деньги, как наличные и безналичные. Они находятся в кошельках людей и компаний на платформе ЦБ, защищенной в соответствии с самыми высокими требованиями безопасности.

«Цифровой рубль не является заменой наличных или „новой валютой“ — это третья форма рубля, существующая параллельно с привычными наличными и безналичными деньгами», — пояснил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Как использовать цифровой рубль?

Цифровым рублем можно свободно оплачивать покупки или услуги, а также переводить между счетами. Для того чтобы расплатиться этой валютой в торговых точках, нужно отсканировать универсальный QR-код, расположенный на терминале или специальной табличке возле кассы. Деньги мгновенно поступят на счет цифрового рубля продавца.

Отметим, что крупные компании уже начали принимать оплату в цифровом рубле. Так, на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» при выборе расчета в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей.

Есть ли комиссия и лимит?

Единственный лимит — 300 тысяч рублей в месяц на пополнение счета цифрового рубля со своих безналичных банковских счетов. На вывод, переводы, платежи ограничений нет.

Для людей переводы и платежи будут бесплатными. Для бизнеса установили комиссии на уровне 0,3% (но не более 1,5 тысячи рублей) за прием платежей. При этом до конца года она не будет взиматься с компаний.

Что нужно для открытия кошелька?

Быть совершеннолетним гражданином РФ;

иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах»;

быть клиентом банка, который является участником платформы цифрового рубля.

В приложении банка появился знак цифрового рубля, что не равно открытию счета цифрового рубля. Только сам человек может открыть себе такой счет.

Чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, нужно пройти идентификацию через «Госуслуги» в банковском приложении и создать дополнительный пароль к цифровому кошельку.

Как пополнить кошелек?

Нужно обменять безналичные рубли на цифровые. Обмен произойдет в соотношении 1:1. Комиссию брать не будут.

Если обменять нужно наличные, то вам сначала их нужно будет положить на счет в банке через банкомат или кассу, а потом обменять на цифровые, то есть пополнить цифровой кошелек с банковского счета через мобильное приложение.

Сколько кошельков с цифровым рублем можно открыть?

Жители России смогут открыть только один кошелек для цифровых рублей. При этом доступ к такому счету можно будет получить через приложение любого крупного банка, который запустит у себя такую функцию. Кошелек будет виден в приложении всех финансовых организаций, которыми вы пользуетесь.

Как получать зарплату в цифровых рублях: пошаговая инструкция

Чтобы получать зарплату в цифровых рублях, работнику нужно сделать три шага.

Шаг 1. Открыть счет цифрового рубля.

С 1 сентября 2026 года 12 системно значимых банков должны будут предоставить услугу открытия счета цифрового рубля. Потребуется открыть приложение своего банка и найти раздел «Цифровой рубль» или «Цифровой кошелек».

Шаг 2. Подать заявление работодателю.

Напишите заявление в свободной форме или по шаблону компании. Укажите номер счета цифрового рубля для перечисления зарплаты.

Шаг 3. Дождаться включения в реестр.

Работодатель включит вас в реестр зарплаты для выплаты в цифровых рублях. Выплата пройдет в ближайшую дату расчета.

Кому будут приходить пенсии и зарплата в цифровом рубле?

Внедрение цифрового рубля не означает, что все выплаты граждане начнут автоматически получать в новой форме нацвалюты. Люди сами будут решать, каким образом им будет приходить зарплата или пенсия. Никакой принудительный перевод выплат в «цифру» не планируется.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалют

Цифровой рубль и криптовалюта — не одно и то же. Есть два принципиальных отличия: