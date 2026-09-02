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Образование Сколько времени дети проведут на уроках: в Минпросвещения назвали продолжительность школьного дня

Сколько времени дети проведут на уроках: в Минпросвещения назвали продолжительность школьного дня

Образовательные учреждения должны организовать большую перемену

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Ограничения по времени допзанятий зависят от возраста детей | Источник: Алена Косточкина / 76.RUОграничения по времени допзанятий зависят от возраста детей | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Ограничения по времени допзанятий зависят от возраста детей

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В школах установили единые временные рамки для занятий. Как долго дети могут находиться в учебном заведении и сколько отдыха им положено, рассказал эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться требования СанПиН», — сказал Костенко.

Все основные уроки должны заканчиваться не позднее 19:00. Между последним уроком и началом дополнительных занятий или второй смены должен быть перерыв не менее 30 минут.

Для дополнительного образования действуют свои ограничения. Дети до 7 лет могут заниматься не позднее 19:30, школьники 8–15 лет — до 20:00, подростки 16–18 лет — до 21:00.

Учебный год только начался. Он принес для школьников массу изменений, начиная от новых учебников и заканчивая обновленным меню в столовой. Узнать о всех нововведениях можно в нашем материале. Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации отдыха. Когда начнутся каникулы, мы рассказали по ссылке.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Урок Большая перемена Школа Минпросвещения Дополнительное образование
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