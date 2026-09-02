«Заправляться приходится по 140 рублей»: на южных курортах продолжается дефицит бензина

Проблемы с бензином в южном регионе Источник: Забелина Виктория

С началом бархатного сезона под ударом оказался санаторно-курортный отдых в Ставрополье. АЗС переполнены машинами, бензин отпускают с лимитом в 20 литров. MSK1.RU узнал, стоит ли ехать в разгар сезона на Кавказские Минеральные Воды.

Время пляжного отдыха подходит к концу, и традиционно начинается бархатный сезон. Многие россияне в это время отправляются в Кисловодск, Пятигорск и другие города Кавказских Минеральных Вод. Санатории, минеральная вода, прогулки и мягкая осенняя погода ежегодно привлекают тысячи туристов.

Как рассказала MSK1.RU руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, спрос на отдых в Кавминводах сохранился на уровне прошлого года. При этом туристы чаще всего выбирают отели и санатории.

«Согласно данным бронирований в Кавказских Минеральных Водах на июнь — ноябрь, россияне чаще всего предпочитают останавливаться в отелях (доля заказов — 70,3%). На втором месте — апартаменты (13,5%), на третьем — мини-гостиницы (6,1%)», — уточнила Шелехова.

«Бензина просто нет — только дизель»

Но в этом году путешествие на автомобиле может оказаться менее комфортным. Автомобилисты из Ставропольского края массово сообщают о проблемах с бензином: где-то топливо полностью отсутствует, где-то его отпускают по лимиту, а у некоторых заправок образуются километровые очереди.

«Выехал в 05:30 утра. В Железноводске и на выезде бензина не было, в Мин. Водах бензин на частных заправках только видел по 120–150 рублей. В Элисте на заправке бензина не было», — пишет один из автомобилистов в местном городском паблике.

Еще один турист ехал из Рязани в Кисловодск по трассе М4. По его словам, сложнее всего было найти топливо в Липецкой области, где действуют ограничения на заправку в зависимости от четности номера автомобиля.

«На трассе М4 заправок встречается уже много, но в основном только дизельное топливо в наличии. Заправились на „Тебойле“: 95-й — без ограничений, правда, по 107 рублей. В целом на М4 бензин есть, очереди от 30 минут. Заправились на „Татнефти“, потом на „Лукойле“, больше 30 минут нигде не стояли. А вот в Ставропольском крае заправиться не смогли, бензина просто нет — только дизель», — пишет в микроблоге Дмитрий Данилин.

Часовая пробка на АЗС Источник: Забелина Виктория

По словам автомобилистов, проблемы возникают не только на отдельных заправках. В некоторых районах края бензин приходится буквально «ловить» — ждать ночи или утреннего привоза топлива.

На сетевых АЗС, по словам местных жителей, в ряде случаев действуют ограничения на отпуск бензина. Некоторые заправки работают со специальными картами, из-за чего обычным автомобилистам топлива может не хватить.

«Очереди огроменные. Мы приехали к пяти утра и сразу встали в очередь, которая очень медленно двигалась. Еще заправка закрывалась на перерыв с 06:30 до 7. В общем, мы простояли два с половиной часа, но заправились, — рассказала MSK1.RU жительница Ставрополя. — В городе почти нет бензина. Процентов 80 заправок в городе, которые я вижу, пустые. Там, где бензин есть, стоят длиннющие очереди. Заправляться приходится у частников по 140 рублей за литр. Бензин был отвратительного качества».

«Из-за кризиса я стал реже ездить»

При этом водители отмечают, что бензина АИ-95 в городе практически не найти.

95-го нет ни на одной федеральной заправке, только 92-й. Качество ужасное. Заправился — машина начала троить спустя 100 км. Под замену пошли бензонасос с фильтром. На частных заправках 95-й и 92-й есть, но цены — от 100 рублей и выше. Дамир житель Ставрополя

«Я заправляюсь только на частных, потому что, чтобы сделать это на обычной, нужно стоять сутками в будние дни», — рассказал MSK1.RU Михаил.

Очередь на заправку в Ставрополе Источник: Забелина Виктория

Проблемы испытывают не только большие города, но и поселения, пригородные зоны, где люди привязаны к автомобилям для ежедневных поездок.

«Из-за кризиса стал реже ездить. В сторону села Дивного (Апанасенковский округ) там вообще всё плохо. Я там у тестя бензин из бочки брал, — поделился житель края. — А когда ездил в Кропоткино, в Краснодарском крае вообще полегче. Я вообще заправился без проблем. Потом заправился под Армавиром на „Лукойле“».

На фоне дефицита люди собирают информацию о городах и селах в специальном чате, где каждый делится лайфхаком, рассказывает, где есть бензин и сколько придется за ним стоять.

Утренняя пробка на заправку Источник: Забелина Виктория

Что происходит в Кисловодске и Пятигорске

Ситуация тяжелая и в туристических городах. Местным приходится покупать топливо у третьих лиц за бешеные деньги. Естественно, качество у такого бензина оставляет желать лучшего.

Отстояли очередь около 2,5 часа и получили лимит в 20 литров. В итоге махнули рукой и купили с рук по 130. Цена кусается, но без очередей и сразу 80 литров. Местный житель

При этом в нескольких санаториях Кисловодска и Пятигорска корреспонденту MSK1.RU сообщили, что никакие экскурсии не отменены, а по городу свободно можно передвигаться на автобусе или такси, но ценник на фоне топливного кризиса взлетел.

«У нас такие же проблемы с бензином, как и по всей стране. Например, полтора месяца назад у нас был жесткий кризис, потом ситуация улучшилась. Сейчас у нас опять с бензином проблемы. Как будет обстоять дело через месяц, я не могу вам сказать», — поделилась администратор кисловодского санатория.

«У нас работают заправки, но есть лимит в 20 литров на данный момент. Что будет дальше, мы не знаем, конечно, — поделилась другая. — Доедете ли вы из Москвы на машине до нас, решит случай. Тут либо есть, либо нет».

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