Мобилизация, акулы империализма, удары по Петербургу, переговоры и 1% ВВП: главное из ответов Путина журналистам

Президент ответил на вопросы касаемо СВО и внешней экономики Источник: kremlin.ru

Во вторник, 1 сентября, президент России Владимир Путин пообщался с прессой после саммита ШОС в Бишкеке. Рассказываем о главных заявлениях на встрече с журналистами.

Визит главы ЦРУ в Москву и переговоры

Комментируя состоявшийся визит в Россию главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа, Владимир Путин подчеркнул, что «контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда».

Контакты всегда есть и всегда были, даже в самые сложные времена холодной войны, и сейчас тем более они у нас осуществляются. Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Владимир Путин президент России

В подробности состоявшегося визита тем не менее Путин вдаваться не стал, не сообщив даже, встречался ли с Рэтклиффом он сам лично. Вместо этого президент России обратил внимание аудитории на то, что совсем недавно Москва передала Вашингтону американца, «который находился в местах лишения свободы у нас». По словам Путина, передали заключенного «по состоянию здоровья, по гуманитарным соображениям». «Да и он какой-то такой простой парень, пьяница, дебошир — и здоровье еще плохое. Ну пускай домой едет, лечится», — сказал глава государства.

Речь идет об освобождении американца Роберта Гилмана, осужденного за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Говоря о потенциальном расширении числа участников переговоров, Путин подчеркнул, что «любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием, и если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за».

По словам президента России, «здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты». При этом Путин отметил, что ему «абсолютно комфортно» работать с теми людьми, которых он хорошо знает и которым он в целом доверяет.

«Это близкие люди к президенту Трампу, — сказал Владимир Путин. — На мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. И президент им доверяет, что очень важно, без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что, если они с нами о чём-то договариваются, а потом первое лицо фильтрует всё, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. А так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уиткофф — они всегда у нас желанные гости, и мы с удовольствием с ними работаем».

Источник: kremlin.ru

Про косаток, белых медведей и СВО

«Если нас кто-то попытается стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас — то может схлопотать и по зубам», — так Владимир Путин объяснил журналистам свое недавнее высказывание о косатках и белых медведях.

Напомним, Владимир Путин на встрече с учителями и студентами Московского педагогического государственного университета 29 августа 2026 года заявил, что косатки в Арктике нападают на белых медведей и едят их, связав это с необходимостью проведения «специальной военной операции». «Там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаей такой и, бум, на части их разрывают. Всё очень интересно. Да-да-да, такая пищевая цепочка, и об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», — заявил президент и породил массу трактовок этой аналогии.

Поясняя ее значение 1 сентября во время общения с журналистами по итогам саммита ШОС в Бишкеке, Путин признал, что высказывание было сделано «совершенно спонтанно».

«Так кто там кто? Вы кого имели в виду?» — поинтересовался корреспондент кремлевского пула Павел Зарубин.

«Если вы намекаете на то, что косатки — это Запад коллективный, то я бы сказал, что косатки — страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное», — высказался Владимир Путин. По его словам, коллективному Западу больше подходит определение, данное в советское время, — «акула империализма».

Под конец Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия сможет дать по зубам этим акулам, несмотря на их быстрорастущие аппетиты.

О положении дел в зоне СВО

Оценивая ситуацию на фронте, Владимир Путин выразил уверенность в том, что «враг будет сыпаться», но на вопросы о том, когда это произойдет, не стал давать конкретных ответов — «потому что война — дело жестокое и трудно прогнозируемое».

Президент заверил, что информацию о проведении спецоперации на Украине он получает «из разных источников» — практически из всех органов управления специальных служб и ведомств, которые так или иначе задействованы в СВО. «Поэтому картина — у меня во всяком случае — складывается достаточно объективная», — сказал Путин.

Главным вызовом в этой области президент России назвал «беспилотие», причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе.

«Это для нас вызов серьезный, мы с ним справляемся», — отметил Владимир Путин и добавил, что российские войска в зоне СВО «наращивают темпы наступления».

По его данным, подразделения южной группировки войск выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров; войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье, а воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку противника. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья, а группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области — до Сумов осталось 12 километров, до окружной дороги Сумов — и в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли Казачья Лопань и город Святогорск.

Источник: kremlin.ru

Слухи о мобилизации в России после выборов

Слухи о возможной осенней мобилизации в России, которая, по данным западных СМИ, якобы должна произойти после выборов, Владимир Путин прокомментировал лаконично, назвав их «чушью собачьей» и «информационной атакой на Россию».

Источник: kremlin.ru

При этом Владимир Путин подчеркнул, что у России нет намерения, по его словам, «заморозить войну» — только прекратить и добиться длительного абсолютного мира как на Украине, так и в Европе.

Источник: kremlin.ru

Угроза Зеленского «закрыть небо над Россией»

«Если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм», — так Владимир Путин прокомментировал информацию журналистов о том, что глава Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть воздушное пространство над Россией для гражданской авиации с помощью дронов.

По словам украинского лидера, «российское небо становится опасным» из-за большого количества беспилотников, что создает угрозы для авиакомпаний, которые летают в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям. Зеленский заверил, что «не угрожает гражданской авиации как таковой», но присутствие дронов в небе «нужно учитывать».

«Обращаю внимание, что они просят у нас возобновления переговоров, просят о личной встрече, — отреагировал на заявление Зеленского Путин. — С террористами переговоров не ведут. Но если такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить».

Источник: kremlin.ru

При этом, отвечая на другой вопрос, Владимир Путин заявил, что Россия не наносит ударов по украинскому руководству, поскольку переговорщики будут нужны, если они захотят решать вопросы мирным путем.

Как видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередное стратегическое поражение, какие-то там нам переговорщики нужны. Владимир Путин президент России

Массированные удары по объектам энергетики Украины

Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины.

По словам президента РФ, это — ответная мера на атаки Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России.

«Они бьют по нашим — получат ответ. Вот примерно так обстоят дела», — заявил Путин.

По его словам, за минувшую ночь большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, «ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ, три НПЗ пытались поразить».

Путин подчеркнул, что удары по трем НПЗ нанести не получилось, «потому что они защищены уже». К слову, Путин добавил, что в стране осталось только 10 процентов НПЗ, которые надо отремонтировать.

Указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры

Владимир Путин 24 августа подписал указ, позволяющий вводить внешнее управление объектами критической инфраструктуры, если владельцы данных объектов не выполняют требования по обеспечению безопасности. Документ был опубликован на сайте нормативных актов и вступил в силу.

Комментируя инициативу 1 сентября, президент России опроверг его связь с национализацией. «Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего, никакой национализации», — заявил Путин. По его словам, побудительный мотив при подписании указа был «очень простой».

Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наши компании говорят: «Это же обязанности правоохранительных органов, армии и прочее». Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. Владимир Путин президент России

К сказанному Путин добавил, что указ направлен на то, чтобы объединять усилия административных органов на местах (в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках), правоохранительных органов, Минобороны для защиты критически важных объектов. «Вот, собственно, это цель Указа. И он, вы знаете, работает», — заключил президент.

Отношения с Арменией

Комментируя первую после прошедших в Армении выборов встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, Владимир Путин заявил, что двигаться в сторону ЕС — это суверенное решение любой страны, но находиться в одной и в другой организации — ЕС и ЕврАзЭС — одновременно невозможно.

По словам Путина, в рамках ЕврАзЭС Армения получает «достаточно большие преференции» и речь не идет только о ценах на энергоносители: «И рынок наш, и объекты там строятся, много преференций всяких, — заявил президент России. — Используя эти преференции в работе с нами, страна будет стремиться, в известной степени используя все выгоды от сотрудничества с ЕврАзЭС и с Россией, отсюда уйти. Пускай теперь скажут по-честному, чего они хотят, каковы их цели», — сказал Путин и добавил, что Москва и Ереван договорились вести диалог в спокойном режиме, и армянский премьер был приглашен российским лидером в Москву, чтобы «не спеша сесть и пройтись по каждому пункту».

Осложнения между странами, как заявил Путин, «начались с проблем Карабаха». Президент России обратил внимание, что сам армянский премьер подписал «соответствующую бумагу» в Праге и признал, что Карабах является частью Азербайджана — и с этого момента российская позиция по этому вопросу приобрела «очень двойственный характер». «Мы что, можем вмешиваться или должны вмешиваться во внутриполитические азербайджанские дела?» — задался вопросом Путин.

Касательно российской военной базы в Гюмри президент РФ сказал следующее: если Армения считает, что база ей не нужна, «мы уйдем хоть завтра, навязывать мы ничего никому не будем». В противном случае — «останемся, будем работать, сотрудничать».

Ущерб от ударов Украины по судам в Черном и Азовском морях

После объявленной в Киеве летом 40-дневной операции по нанесению «непоправимого ущерба» экономике России ВСУ нанесли «ущерб реальный», признал Владимир Путин.

По его информации, в течение первых двух недель Украина повредила в России «где-то около 40 кораблей».

«Не уничтожили, повредили, — подчеркнул Путин. — А вообще за все эти 40 дней где-то около 100 кораблей они повредили нам. Люди погибли, моряки, в том числе иностранные, и граждане Азербайджана, и граждане Турции».

Общий ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 1 процента российского ВВП. «В общем-то, немало», — констатировал Путин, но добавил: «Это не критический ущерб для нас. Они и не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть. После этого мы сказали: „Ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же“».

Любые военные объекты на Украине — законная цель

Любые военные объекты на Украине являются законной целью для российских военных, заявил Владимир Путин. Какие угодно, в том числе британские, добавил президент России.

Речь о британских военных объектах зашла в контексте применения британского оружия по территории России.