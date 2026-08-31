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Страна и мир Без помощи даже одеться не могут: как в Ярославле адаптируют к учебе студентов из Африки

Без помощи даже одеться не могут: как в Ярославле адаптируют к учебе студентов из Африки

И что их удивляет после переезда в Россию

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Как студенты из Африки адаптируются к учебе в России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ruКак студенты из Африки адаптируются к учебе в России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ru

Как студенты из Африки адаптируются к учебе в России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского / vk.ru

Ежегодно в Россию приезжают тысячи студентов из жаркой Африки, для обучения многие из них выбирают Ярославль. По данным на август 2026 года, только в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского порядка 20 человек учатся на разных программах на постоянной основе. Чаще всего за российским образованием приезжают молодые люди из Ганы или Кот-д'Ивуара.

Например, ранее мы публиковали историю двух друзей Аристида Хоро и Бенжамина Амаду, которые усиленно изучали русский язык и культуру в ЯГПУ им. Ушинского, а после поступили в магистратуру ЯрГУ им. Демидова. И многие переехавшие отмечают, что в российских городах правила жизни меняются, чего только стоит подготовка к зиме.

Накануне нового учебного года мы узнали, как проходит адаптация иностранных студентов.

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Как рассказали 76.RU в ЯГПУ им. Ушинского, ярославские ученые разработали целую стратегию адаптации. Она начинается еще на родине. Чтобы студенты могли выучить основы русского языка, узнать о российских традициях и законах там работают Центры открытого образования.

«Когда студент приезжает в Россию, его необходимо окружить заботой: помочь с документами, предоставить куратора из числа русских студентов и сотрудников международного отдела, объяснить, как работает местная поликлиника и транспорт», — объяснили нашему порталу в ЯГПУ.

В мероприятиях вуза нередко принимают участие послы, а также представители университетов и Русских домов | Источник: ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ruВ мероприятиях вуза нередко принимают участие послы, а также представители университетов и Русских домов | Источник: ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ru

В мероприятиях вуза нередко принимают участие послы, а также представители университетов и Русских домов

Источник:

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского / vk.ru

В ЯГПУ даже создали специальное пособие для иностранных студентов, в нем собрана информация о городе, истории, культуре и правилах регистрации.

«В нем также объясняется, как правильно одеваться в русскую зиму! А чтобы знакомство с новой страной было нескучным, разработали учебник с живыми диалогами между русскими и африканскими студентами. Это помогает не просто учить язык, а понимать друг друга», — пояснили в ЯГПУ.

Самая большая проблема для выходцев из Западной Африки — холод. Многие из них впервые видят снег в 20 лет. Это не просто физический дискомфорт, а настоящий шок.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Что удивляет студентов из Африки

В ЯГПУ выделили несколько этапов адаптации иностранных студентов. Сначала — эйфория от того, что все новое кажется интересным и захватывающим. Через пару месяцев наступает кризис, к которому приводят холодный климат, тоска по дому, невозможность объясниться на русском языке.

«Этот этап самый опасный — если студент не получит поддержку, он может замкнуться или даже уехать домой», — пояснили в вузе.

Кроме того, порой русские кажутся африканцам слишком закрытыми.

«На родине приветствие незнакомого человека — норма, а здесь на это могут ответить недоумением. Однако как показывает практика, эти трудности преодолимы. Студенты привыкают, находят друзей и начинают понимать особенности русской души», — прокомментировали в вузе.

В июне в ЯГПУ завершилась летняя школа для победителей международной олимпиады по русскому языку из Ганы и Кот-д’Ивуара | Источник: ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ruВ июне в ЯГПУ завершилась летняя школа для победителей международной олимпиады по русскому языку из Ганы и Кот-д’Ивуара | Источник: ЯГПУ им. К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского / vk.ru

В июне в ЯГПУ завершилась летняя школа для победителей международной олимпиады по русскому языку из Ганы и Кот-д’Ивуара

Источник:

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского / vk.ru

Семья на первом месте

Чтобы определить систему ценностей студентов из Африки, исследователи проводили специальные опросы. Что интересно, для африканцев на первом месте — семья, на втором — религия.

«Оказалось, что для них, как и для российской молодежи, на первом месте — семья. Но африканцы понимают семью гораздо шире. Это не только родители и дети, но и бабушки, дедушки, тети, дяди — весь большой род, где каждый несет ответственность за другого, — рассказали в ЯГПУ. — 62% опрошенных студентов признались, что вера влияет на их жизнь. Для африканца религия — не просто традиция, а руководство к действию, основа его нравственного компаса».

«Уважение к старшим» и «обязанность заботиться о родственниках» — эти ценности для них важнее личного успеха и карьеры.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

В ЯГПУ отмечают, с годами работы удалось выявить сходство между русскими и африканскими студентами: и те, и другие ценят коллективизм, а еще уважение к старшим и гостеприимство.

«Когда студент чувствует себя в России хорошо, он рассказывает о ней на родине, советует друзьям приезжать учиться, а после выпуска становится человеком, который любит нашу страну и готов сотрудничать с ней. Выпускники российских вузов часто занимают важные посты в бизнесе и политике африканских стран», — объяснили в университете.

Ранее мы публиковали историю камерунца Дениса Константа, который переехал из Африки в Ярославль, завел здесь семью и построил карьеру.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Африка Студент Обучение в вузе
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