Когда нужно обрывать у капусты нижние листья — советы агронома

К концу августа капустные грядки выглядят очень плотными: растения сомкнули ряды и активно набирают вес кочанов. Агроном объяснила, нужно ли обрывать у капусты нижние листья и когда это все-таки придется сделать.
Нужно ли обрывать у капусты нижние листья
Трогать лишний раз листы у капусты — только вредить будущему урожаю. Обрезать их нужно лишь в крайнем случае.
«Каждый лист — это фабрика питательных веществ. Зачем их обрезать, если они здоровые и целые? — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно дать капусте спокойно набирать вес и следить, чтобы слизни ее не ели».
Когда обрывать листья у капусты
Удалять листья нужно, только если они не могут выполнять свои функции. Смело можно срезать пожелтевшую и подгнившую зеленую массу. Такие листья только станут источником грибковых заболеваний.
Также агроном советует убирать подсохшие листья и те, что начинают портиться на земле, пораженные грибком. За две недели до основного сбора урожая можно срезать нижние листья у позднеспелых сортов. Так питательные вещества пойдут в кочан, улучшится вентиляция.