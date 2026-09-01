НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 753мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Где провести роскошный корпоратив
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Лето Когда нужно обрывать у капусты нижние листья — советы агронома

Когда нужно обрывать у капусты нижние листья — советы агронома

Растения сомкнули ряды и активно набирают вес кочанов

61
Капуста сейчас в огороде сомкнула ряды своими раскидистыми листьями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКапуста сейчас в огороде сомкнула ряды своими раскидистыми листьями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Капуста сейчас в огороде сомкнула ряды своими раскидистыми листьями

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

К концу августа капустные грядки выглядят очень плотными: растения сомкнули ряды и активно набирают вес кочанов. Агроном объяснила, нужно ли обрывать у капусты нижние листья и когда это все-таки придется сделать.

Нужно ли обрывать у капусты нижние листья

Трогать лишний раз листы у капусты — только вредить будущему урожаю. Обрезать их нужно лишь в крайнем случае.

«Каждый лист — это фабрика питательных веществ. Зачем их обрезать, если они здоровые и целые? — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно дать капусте спокойно набирать вес и следить, чтобы слизни ее не ели».

Когда обрывать листья у капусты

Удалять листья нужно, только если они не могут выполнять свои функции. Смело можно срезать пожелтевшую и подгнившую зеленую массу. Такие листья только станут источником грибковых заболеваний.

Также агроном советует убирать подсохшие листья и те, что начинают портиться на земле, пораженные грибком. За две недели до основного сбора урожая можно срезать нижние листья у позднеспелых сортов. Так питательные вещества пойдут в кочан, улучшится вентиляция.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Урожай Лист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Рекомендуем