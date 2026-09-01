Когда нужно обрывать у капусты нижние листья — советы агронома

Капуста сейчас в огороде сомкнула ряды своими раскидистыми листьями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К концу августа капустные грядки выглядят очень плотными: растения сомкнули ряды и активно набирают вес кочанов. Агроном объяснила, нужно ли обрывать у капусты нижние листья и когда это все-таки придется сделать.

Нужно ли обрывать у капусты нижние листья

Трогать лишний раз листы у капусты — только вредить будущему урожаю. Обрезать их нужно лишь в крайнем случае.

«Каждый лист — это фабрика питательных веществ. Зачем их обрезать, если они здоровые и целые? — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно дать капусте спокойно набирать вес и следить, чтобы слизни ее не ели».

Когда обрывать листья у капусты

Удалять листья нужно, только если они не могут выполнять свои функции. Смело можно срезать пожелтевшую и подгнившую зеленую массу. Такие листья только станут источником грибковых заболеваний.