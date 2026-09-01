Новый вид зарплаты хотят ввести в России: чтобы ее получать, не обязательно работать. Новости 1 сентября

Размер выплаты предлагается установить на уровне МРОТ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 сентября.

Тим Кук покинул пост главы Apple

Тим Кук официально покинул должность гендиректора американской корпорации Apple. Он правил компанией 15 лет.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году. Миллиардер сменил на этом посту легендарного Стива Джобса.

В своем последнем сообщении в социальной сети Х Кук выразил глубокую благодарность всей корпорации, подчеркнув, что его любовь к Apple останется неизменной. Он отметил, что, хотя его должность изменится, его преданность компании останется такой же сильной.

Несмотря на уход с поста генерального директора, Кук продолжит работать в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Новым генеральным директором Apple назначен Джон Тернус, который уже четверть века трудится в компании. Ранее он возглавлял разработку аппаратного обеспечения.

Таиланд урезал безвизовый режим для россиян

С 15 сентября власти Таиланда изменят правила безвизового въезда для граждан России и 92 других стран. Теперь туристы могут находиться в королевстве без визы только 30 дней, а не 60. Об этом сообщили в Королевской правительственной газете после принятия соответствующего решения правительством страны.

«Настоящим по решению премьер-министра и постановлению кабинета министров Таиланда отменяется действие правил, содержащихся в объявлении МВД Таиланда от 15 июля 2024 года, о предоставлении 60-дневного безвизового въезда в страну», — говорится в указе.

Власти Таиланда объяснили эти изменения стремлением регулировать туристический поток и сократить нелегальную занятость иностранцев. Для граждан России безвизовый режим остался, но его срок сократился вдвое.

Кроме того, с 15 сентября вступают в силу новые правила для других категорий граждан. Граждане Маврикия и Сейшельских островов теперь могут находиться в Таиланде без визы до 15 дней. Граждане Азербайджана, Белоруссии и Сербии получают возможность оформить визу по прибытии. При этом аннулируется прежнее правило, позволявшее гражданам 31 страны получать визу по прибытии.

Названо самое популярное направление у россиян на осень

Туристы стали чаще выбирать Вьетнам для отпуска осенью 2026 года. Это направление заняло третье место в списке Ассоциации туроператоров России, опередив Таиланд и ОАЭ.

«Несмотря на расширение ассортимента зарубежных направлений, структура организованного спроса остается очень концентрированной. Примерно половина всех продаж на сентябрь и октябрь приходится на Турцию. На втором месте Египет с долей около 17%. Но самое заметное изменение — на третьем месте: Вьетнам уже занимает около 10% продаж и выходит на третье место, опережая Таиланд и ОАЭ», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, продажи туров во Вьетнам на сентябрь и октябрь увеличились у различных туроператоров на 40–140% по сравнению с прошлым годом.

«Из направлений, вошедших в наш топ-5, наилучшая плюсовая динамика у Вьетнама. На это влияет расширенная полетная программа в Нячанг и появление с конца октября нового направления — острова Фукуок», — рассказали в Pegas Touristik.

В Fun&Sun также подчеркнули, что одной из причин роста популярности Вьетнама стало значительное расширение географии вылетов.

Билеты на транспорт можно покупать с помощью биометрии

С 1 сентября в России появилась возможность приобретать билеты на транспорт через Единую биометрическую систему (ЕБС). Услуга будет доступна, если перевозчик поддерживает эту технологию, как следует из документов Министерства транспорта РФ. Этот способ не является обязательным для всех пассажиров и служит лишь дополнительным способом подтверждения личности, передает РИА Новости.

Кроме того, с сегодняшнего дня изменились правила организованной перевозки групп детей автобусами. Нововведения действуют для городских, пригородных, междугородных и международных маршрутов. Если поездка начинается за границей, уведомление подают в приграничное подразделение Госавтоинспекции.

Подробнее об изменениях в сфере транспорта с сентября 2026 года мы писали здесь.

Водительские права начнем предъявлять через смартфон

Водители смогут показывать инспектору ГИБДД QR-код своего удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля через мессенджер Мах. Это решение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Минцифры пояснили, что электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Показывать водительские права в электронном виде можно будет по желанию.

Правительство сообщило, что техническая возможность предъявления документов через мессенджер появится в ближайшие месяцы.

Вейпы и сигареты запретили продавать, но не везде

С сегодняшнего дня нельзя будет купить табачные изделия, никотиносодержащие продукты, а также устройства для их потребления. Запрет коснулся и кальянов. Продажа теперь запрещена на остановках городского и пригородного транспорта

Однако существует исключение: запрет не распространяется на торговые точки, которые являются единственными в своем населенном пункте и продают эти товары. Представители табачной сети OnSmoke сообщили РИА Новости, что владельцам бизнеса следует заранее выяснить статус своих торговых точек, в том числе убедиться, что они расположены на остановочных пунктах.

Несоблюдение новых правил карается штрафом. Юридические лица заплатят за нарушение 90 до 120 тысяч рублей.

Для учеников отменили домашние задания, контрольные и оценки

Особые условия обучения предусмотрены для детей, которые в этом году пошли в школу. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, домашние задания, контрольные работы и оценки для первоклассников отменили.

«В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы», — сказал Кравцов.

Министерство просвещения подчеркивает, что в первые два месяца учебного года образовательная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это означает, что в день им разрешено проводить не более трех уроков по 35 минут каждый.

С течением времени расписание будет меняться. В начале учебного года у первоклассников будет по три урока ежедневно, а затем их количество увеличится до четырех.

С января по май 2027 года им будут проводить до пяти уроков в день, но не чаще одного раза в неделю. Продолжительность каждого урока также возрастет — с 35 до 40 минут.

Кроме того, первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Эта норма была утверждена Минпросвещения еще в 2021 году. Более подробную информацию можно найти здесь.

Вместе с этим множество изменений учебный год принес не только для первоклассников. Детей ждут новые предметы и сокращенные уроки. Узнать подробнее об этом можно здесь.

В школах предлагают изучать «Тигроведение»

В России планируют расширить программу школьных занятий, посвященных редким животным. По примеру Приморского края, где уже реализован курс «Тигроведение», подобные курсы разрабатываются и в других регионах. Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Мы видим в этом (в курсе „Тигроведение“. — Прим. ред.) большую перспективу. Очень надеемся, что регионы это подхватят», — отметил Арамилев в рамках Восточного экономического форума.

Он добавил, что в каждом регионе есть свое уникальное животное, через изучение которого можно рассказать о природе и экосистеме данной местности. Например, на уроках «Тигроведения» школьники Приморского края узнают о природе, поведении амурского тигра и правилах поведения при встрече с ним. По аналогии с этим курсом разрабатываются программы, посвященные снежному барсу, а в перспективе на Кавказе может появиться курс «Леопардоведение».

Новый вид зарплаты хотят ввести в России

В России может появиться «родительская зарплата». Ее будут получать те, кто не работает, а занимается воспитанием детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Соответствующее обращение он уже отправил главе Минтруда РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает», — говорится в документе.

По его словам, размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе проживания. На федеральном уровне с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.