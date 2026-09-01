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Криминал Эксклюзив Женская зона: как изнутри выглядит колония, где сидят преступницы со всей Сибири, — фото

Женская зона: как изнутри выглядит колония, где сидят преступницы со всей Сибири, — фото

Показываем незавидные будни тех, кто живет и рожает за решеткой

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В этой колонии детей содержат вместе с мамами | Источник: Александр Левчук / NGS42.RUВ этой колонии детей содержат вместе с мамами | Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

В этой колонии детей содержат вместе с мамами

Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

В России наказание для женщин мягче, чем для мужчин: для них не предусмотрено заключения в тюрьмах, они не получают пожизненных сроков, могут чаще видеться с родными и получать посылки. И отпетые преступницы, и те, кто оступился впервые, отбывают наказание в колониях общего режима. Одна из них находится в Мариинске Кемеровской области — здесь при исправительном учреждении работает дом ребенка, где осужденные мамы могут находиться вместе со своими детьми.

Оказаться там не хочется никому, но заглянуть из интереса — многим. Редакция NGS42.RU побывала в ИК-35 и показывает будни тех, кто живет и рожает за решеткой.

Колония в Мариинске своего рода уникальная: на ее территории работает дом ребенка. Внутри — десятки крох, которые с первых дней жизни находятся вне воли. За решеткой они оказались из-за мам, многие из которых шли на преступления беременными.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

Среди обитательниц колонии в Мариинске немало молодых девушек, недавно сошедших со школьной скамьи. Большинство осужденных — наркоторговки, жертвы собственного желания «поднять легких денег».

Все новоприбывшие примерно три недели содержатся в карантине, где они учат правила зоны, привыкают к режиму и расписанию, нарушать которые невозможно.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
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Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Заключенные здесь много работают | Источник: Мария Романова / Городские медиа Заключенные здесь много работают | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Но полностью из обыденной жизни женщины не выпадают: как минимум здесь они могут получить образование и освоить азы профессии, которая, возможно, станет для них источником заработка уже на свободе.

Внутри ИК-35 — огромная швейная фабрика, на которой трудятся большинство осужденных. Зарплата, конечно, в разы меньше, чем на воле. Но, по словам сотрудников колонии, для «ударниц труда» это не препятствие к нормальному заработку.

Потратить заработанные деньги можно в местном магазине. Его ассортимент нельзя назвать скудным: здесь есть всё то же, что и в обычном сельском магазинчике, за исключением алкоголя.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU

В редкие свободные минуты осужденным остается время на чтение книг в библиотеке. А чтобы полностью отвлечься от лагерных будней, некоторые из них уходят в творчество.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU
Источник: Александр Левчук / NGS42.RUИсточник: Александр Левчук / NGS42.RU

Оказаться здесь снова никто не хочет, и большинство искренне обещает себе и другим, что никогда вновь не переступит порог «казенного дома». Однако, по словам сотрудников, проходит пара лет, и многие снова занимают места в общежитии, сменяя платья на тюремную робу.

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Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Заместитель редактора NGS42.RU
Александр ЛевчукАлександр Левчук
Александр Левчук
Главный редактор NGS42.RU
Колония общего режима Женщина Репортаж Фото Дом ребенка
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