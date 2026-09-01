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Страна и мир Онлайн-трансляция Диалог по Украине сейчас фактически поставлен на паузу — заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Онлайн

Диалог по Украине сейчас фактически поставлен на паузу — заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Онлайн

О чем еще сообщил президент России

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Президент РФ Владимир Путин проводит пресс-конференцию в Бишкеке после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и серии встреч с иностранными лидерами.

Павел Пешков

Армения получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, речь идет не только о ценах на энергоносители, отметил Путин.

Россия и Армения договорились вести диалог по ЕАЭС и ЕС в спокойном режиме — Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора будущего Армении.

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Павел Пешков

Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ, сообщил Путин.

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Павел Пешков

Путин сообщил, что получает информацию о ходе СВО от разных ведомств — «картина складывается достаточно объективная». Он добавил, что только что, перед пресс-конференцией, поговорил с начальником Генштаба ВС РФ.

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Павел Пешков

Путин назвал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям заявкой на гостерроризм. Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоров не ведут, подчеркнул президент.

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Павел Пешков

Путин связал обвинения Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым положением в Германии. Президент подчеркнул, что канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими.

Как отметил Путин, уровень жизни немцев падает, люди теряют рабочие места.

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Павел Пешков

Российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления, заявил Путин. Другие заявления президента:

  • Военные РФ выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки.

  • Российские войска ведут работу над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

  • Российские войска ведут активное наступление на запорожском направлении, в августе освобождены девять населенных пунктов.

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Павел Пешков

Российской армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, заявил Путин.

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Павел Пешков

Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР, заявил Путин.

Уже идут уличные бои в Доброполье — это важный логистический центр, подчеркнул глава государства.

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Павел Пешков

«Боевые действия — это всегда потери, это всегда трагедия и всегда новые вызовы», — заявил Путин. При этом он отметил, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации.

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Павел Пешков

Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда, сказал Путин об отношениях с США.

Что еще сказал президент о переговорах с американцами по Украине:

  • Любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием.

  • Переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии.

  • Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними.

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Павел Пешков

«Расширение ШОС зависит от решения постоянных членов организации, это нужно делать не спеша», — заявил Путин.

Россия выступает за то, чтобы ШОС была открытой организацией и количество членов увеличивалось, сказал президент.

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Павел Пешков
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