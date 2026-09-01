Диалог по Украине сейчас фактически поставлен на паузу — заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Онлайн

Президент РФ Владимир Путин проводит пресс-конференцию в Бишкеке после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и серии встреч с иностранными лидерами.
Армения получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, речь идет не только о ценах на энергоносители, отметил Путин.
Россия и Армения договорились вести диалог по ЕАЭС и ЕС в спокойном режиме — Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора будущего Армении.
Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ, сообщил Путин.
Путин сообщил, что получает информацию о ходе СВО от разных ведомств — «картина складывается достаточно объективная». Он добавил, что только что, перед пресс-конференцией, поговорил с начальником Генштаба ВС РФ.
Путин назвал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям заявкой на гостерроризм. Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоров не ведут, подчеркнул президент.
Путин связал обвинения Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым положением в Германии. Президент подчеркнул, что канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими.
Как отметил Путин, уровень жизни немцев падает, люди теряют рабочие места.
Российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления, заявил Путин. Другие заявления президента:
Военные РФ выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки.
Российские войска ведут работу над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Российские войска ведут активное наступление на запорожском направлении, в августе освобождены девять населенных пунктов.
Российской армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, заявил Путин.
Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР, заявил Путин.
Уже идут уличные бои в Доброполье — это важный логистический центр, подчеркнул глава государства.
«Боевые действия — это всегда потери, это всегда трагедия и всегда новые вызовы», — заявил Путин. При этом он отметил, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации.
Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда, сказал Путин об отношениях с США.
Что еще сказал президент о переговорах с американцами по Украине:
Любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием.
Переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии.
Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними.
«Расширение ШОС зависит от решения постоянных членов организации, это нужно делать не спеша», — заявил Путин.
Россия выступает за то, чтобы ШОС была открытой организацией и количество членов увеличивалось, сказал президент.