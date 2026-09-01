Диалог по Украине сейчас фактически поставлен на паузу — заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Онлайн

Армения получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, речь идет не только о ценах на энергоносители, отметил Путин.

Россия и Армения договорились вести диалог по ЕАЭС и ЕС в спокойном режиме — Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора будущего Армении.