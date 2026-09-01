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Образование 1 сентября Снова за парту: как прошло 1 сентября в элитной школе Ярославля — фото

Снова за парту: как прошло 1 сентября в элитной школе Ярославля — фото

Публикуем атмосферные кадры

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Как прошло 1 сентября в школе № 4 в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак прошло 1 сентября в школе № 4 в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как прошло 1 сентября в школе № 4 в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Белые банты, парадные рубашки, букеты и немного волнения — наступает новый учебный год! Образовательные комплексы вновь открыли двери после летних каникул.

Кстати, губернатор Михаил Евраев 1 сентября открывал после ремонта школу № 8 на улице Бахвалова. После мероприятий глава региона успел пообщаться с учениками.

«Отдельно пообщался с первоклассниками, спросил, кем они хотят стать, когда вырастут. Кто-то хочет быть врачом, кто-то — строителем, кто-то — учителем. Профессии совершенно разные, но у ребят горят глаза. Это самое главное. Значит, у нашего региона светлое будущее. С началом нового учебного года!» — рассказал после участия в торжестве Михаил Евраев.

По данным губернатора Михаила Евраева, 1 сентября 2026 года за парты сели более 141 тысячи школьников Ярославской области, в первый класс отправились свыше 12 тысяч малышей.

В Ярославле после ремонта открыли школу № 8 | Источник: Михаил Евраев / MaxВ Ярославле после ремонта открыли школу № 8 | Источник: Михаил Евраев / Max

В Ярославле после ремонта открыли школу № 8

Источник:

Михаил Евраев / Max

Корреспонденты 76.RU работали в школе № 4 на улице Волкова. В нашем фоторепортаже показываем, как прошла линейка в центре.

Школа № 4 с английским уклоном | Источник: Александр Куренной / 76.RUШкола № 4 с английским уклоном | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школа № 4 с английским уклоном

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Деток встречали блестящие зайцы | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеток встречали блестящие зайцы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деток встречали блестящие зайцы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Линейка прошла в спортивном зале | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛинейка прошла в спортивном зале | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Линейка прошла в спортивном зале

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда, не все родители успели попасть в зал | Источник: Александр Куренной / 76.RUПравда, не все родители успели попасть в зал | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда, не все родители успели попасть в зал

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники поздравляли одиннадцатиклассников | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервоклассники поздравляли одиннадцатиклассников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники поздравляли одиннадцатиклассников

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сперва вынесли флаг | Источник: Александр Куренной / 76.RUСперва вынесли флаг | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сперва вынесли флаг

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прозвучал гимн | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрозвучал гимн | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прозвучал гимн

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В школе показали небольшой костюмированный номер в честь Года единства народов России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Из роз в финале праздника собрали букет для учителя | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз роз в финале праздника собрали букет для учителя | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из роз в финале праздника собрали букет для учителя

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На празднике первоклашки читали стихи | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа празднике первоклашки читали стихи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На празднике первоклашки читали стихи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этом году первоклассники поддержали акцию «Дети вместо цветов», когда учителю дарят по одной розе, а сэкономленные средства направляют на благотворительность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этом году первоклассники поддержали акцию «Дети вместо цветов», когда учителю дарят по одной розе, а сэкономленные средства направляют на благотворительность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом году первоклассники поддержали акцию «Дети вместо цветов», когда учителю дарят по одной розе, а сэкономленные средства направляют на благотворительность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники в этом году получили подарочные наборы | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервоклассники в этом году получили подарочные наборы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники в этом году получили подарочные наборы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Директор школы поприветствовала учителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUДиректор школы поприветствовала учителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Директор школы поприветствовала учителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На линейке побывала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Ярославской области» Елена Виноградова (на фото&nbsp;— третья справа) | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа линейке побывала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Ярославской области» Елена Виноградова (на фото&nbsp;— третья справа) | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На линейке побывала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Ярославской области» Елена Виноградова (на фото — третья справа)

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В школе каждый хочет выделиться | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ школе каждый хочет выделиться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В школе каждый хочет выделиться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Недавние детсадовцы стали первоклашками | Источник: Александр Куренной / 76.RUНедавние детсадовцы стали первоклашками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Недавние детсадовцы стали первоклашками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А родители и глазом не успеют моргнуть, как вскоре эти парни будут поступать в университет! | Источник: Александр Куренной / 76.RUА родители и глазом не успеют моргнуть, как вскоре эти парни будут поступать в университет! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А родители и глазом не успеют моргнуть, как вскоре эти парни будут поступать в университет!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На линейку в школу попали родители 1-х и 11-х классов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа линейку в школу попали родители 1-х и 11-х классов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На линейку в школу попали родители 1-х и 11-х классов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Букет для учителя | Источник: Александр Куренной / 76.RUБукет для учителя | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Букет для учителя

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старшеклассники подарили первоклашкам бумажные самолетики | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтаршеклассники подарили первоклашкам бумажные самолетики | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старшеклассники подарили первоклашкам бумажные самолетики

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Куда без творческих номеров | Источник: Александр Куренной / 76.RUКуда без творческих номеров | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Куда без творческих номеров

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уроки начнутся уже завтра | Источник: Александр Куренной / 76.RUУроки начнутся уже завтра | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уроки начнутся уже завтра

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этой школе набирали 1 «А» и 1 «Б» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этой школе набирали 1 «А» и 1 «Б» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этой школе набирали 1 «А» и 1 «Б»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И прозвенит первый звонок! | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ прозвенит первый звонок! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И прозвенит первый звонок!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зажигательные танцы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗажигательные танцы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зажигательные танцы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так первоклассники отправились на учебу | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак первоклассники отправились на учебу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так первоклассники отправились на учебу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Что нужно знать о начале нового учебного года в Ярославле:

Еще больше подробностей о том, как прошел День знаний в Ярославле, ищите в нашем онлайн-репортаже.

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заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
2
Гость
39 минут
Об английском вражеском уклоне. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, не при чем.
Гость
48 минут
У них там свой красный телефонный портал в ходгварс.
Читать все комментарии
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