Снова за парту: как прошло 1 сентября в элитной школе Ярославля — фото

Белые банты, парадные рубашки, букеты и немного волнения — наступает новый учебный год! Образовательные комплексы вновь открыли двери после летних каникул.
Кстати, губернатор Михаил Евраев 1 сентября открывал после ремонта школу № 8 на улице Бахвалова. После мероприятий глава региона успел пообщаться с учениками.
«Отдельно пообщался с первоклассниками, спросил, кем они хотят стать, когда вырастут. Кто-то хочет быть врачом, кто-то — строителем, кто-то — учителем. Профессии совершенно разные, но у ребят горят глаза. Это самое главное. Значит, у нашего региона светлое будущее. С началом нового учебного года!» — рассказал после участия в торжестве Михаил Евраев.
По данным губернатора Михаила Евраева, 1 сентября 2026 года за парты сели более 141 тысячи школьников Ярославской области, в первый класс отправились свыше 12 тысяч малышей.
Корреспонденты 76.RU работали в школе № 4 на улице Волкова. В нашем фоторепортаже показываем, как прошла линейка в центре.
Что нужно знать о начале нового учебного года в Ярославле: