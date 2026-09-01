Снова за парту: как прошло 1 сентября в элитной школе Ярославля — фото

Как прошло 1 сентября в школе № 4 в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Белые банты, парадные рубашки, букеты и немного волнения — наступает новый учебный год! Образовательные комплексы вновь открыли двери после летних каникул.

Кстати, губернатор Михаил Евраев 1 сентября открывал после ремонта школу № 8 на улице Бахвалова. После мероприятий глава региона успел пообщаться с учениками.

«Отдельно пообщался с первоклассниками, спросил, кем они хотят стать, когда вырастут. Кто-то хочет быть врачом, кто-то — строителем, кто-то — учителем. Профессии совершенно разные, но у ребят горят глаза. Это самое главное. Значит, у нашего региона светлое будущее. С началом нового учебного года!» — рассказал после участия в торжестве Михаил Евраев.

По данным губернатора Михаила Евраева, 1 сентября 2026 года за парты сели более 141 тысячи школьников Ярославской области, в первый класс отправились свыше 12 тысяч малышей.

В Ярославле после ремонта открыли школу № 8 Источник: Михаил Евраев / Max

Корреспонденты 76.RU работали в школе № 4 на улице Волкова. В нашем фоторепортаже показываем, как прошла линейка в центре.

Школа № 4 с английским уклоном Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деток встречали блестящие зайцы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Линейка прошла в спортивном зале Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда, не все родители успели попасть в зал Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники поздравляли одиннадцатиклассников Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сперва вынесли флаг Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прозвучал гимн Источник: Александр Куренной / 76.RU

В школе показали небольшой костюмированный номер в честь Года единства народов России Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из роз в финале праздника собрали букет для учителя Источник: Александр Куренной / 76.RU

На празднике первоклашки читали стихи Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом году первоклассники поддержали акцию «Дети вместо цветов», когда учителю дарят по одной розе, а сэкономленные средства направляют на благотворительность Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первоклассники в этом году получили подарочные наборы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Директор школы поприветствовала учителей Источник: Александр Куренной / 76.RU

На линейке побывала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Ярославской области» Елена Виноградова (на фото — третья справа) Источник: Александр Куренной / 76.RU

В школе каждый хочет выделиться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Недавние детсадовцы стали первоклашками Источник: Александр Куренной / 76.RU

А родители и глазом не успеют моргнуть, как вскоре эти парни будут поступать в университет! Источник: Александр Куренной / 76.RU

На линейку в школу попали родители 1-х и 11-х классов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Букет для учителя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старшеклассники подарили первоклашкам бумажные самолетики Источник: Александр Куренной / 76.RU

Куда без творческих номеров Источник: Александр Куренной / 76.RU

Уроки начнутся уже завтра Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этой школе набирали 1 «А» и 1 «Б » Источник: Александр Куренной / 76.RU

И прозвенит первый звонок! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зажигательные танцы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так первоклассники отправились на учебу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что нужно знать о начале нового учебного года в Ярославле:

расписание каникул;

кому отменили домашние задания с 1 сентября;

названа ярославская школа, которая попала в федеральный топ по конкурентоспособности учеников.