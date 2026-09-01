Не все школы уйдут отдыхать одновременно: что известно о каникулах в 2026–2027 учебном году

Минпросвещения рекомендует школам ориентироваться на единый календарь каникул 2026–2027 Источник: GPT

Еще август не закончился, а родители уже мысленно делят осень на «до каникул» и «после». Одним нужно заранее покупать билеты, другим — договариваться с бабушками, третьим важно понять, в какую неделю ребенок окажется дома с заявлением: «Нам ничего не задавали». На 2026–2027 учебный год ориентиры уже есть, но федеральные даты носят рекомендательный характер.

Когда начинаются каникулы в 2026–2027 учебном году

Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации отдыха школьников письмом от 7 июля 2026 года. Документ допускает обучение и по четвертям, и по триместрам, а школе разрешает использовать федеральный календарный график либо составить собственный на его основе. При этом учитываются санитарные требования и региональные особенности.

Для школ, которые учатся по четвертям, рекомендованный календарь выглядит так:

осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года;

дополнительные каникулы для первоклассников — с 15 по 21 февраля 2027 года.

Есть и календарный бонус: осенний отдых рекомендовано закончить 3 ноября, но 4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому при обычной пятидневке возвращение к занятиям после такого перерыва фактически придется уже на 5 ноября.

Почему даты в разных школах могут не совпадать

Главный нюанс каникул 2026–2027 — одного жесткого расписания для всей страны нет. Минпросвещения указывает, что образовательная организация может разработать собственный календарный учебный график. Поэтому даже две школы в одном городе способны уйти отдыхать в разные дни.

Покупать невозвратные билеты только по федеральной рекомендации рискованно. Надежнее проверить официальный сайт школы, электронный дневник и утвержденный календарный график. Именно школьный документ дает окончательный ответ.

Учебный год для большинства классов заканчивается не ранее 26 мая. Летний отдых должен длиться не менее восьми недель для учеников 1–8-х и 10-х классов. У девятиклассников и одиннадцатиклассников сроки зависят от расписания государственной итоговой аттестации.

Осенние каникулы по четвертям рекомендованы с 26 октября по 3 ноября 2026 года Источник: GPT

Каникулы по триместрам: почему точные числа назвать сложнее

С триместровой, или модульной, системой всё менее удобно для любителей заранее закрашивать даты в календаре. Федеральное письмо разрешает школам работать по триместрам, но единого графика таких каникул на 2026–2027 год не устанавливает. Точные недели отдыха школа определяет сама.

Распространенная схема — примерно пять-шесть недель занятий, затем неделя отдыха. В качестве ориентира встречаются периоды 5–11 октября и 16–22 ноября 2026 года, февральская неделя и еще один перерыв в апреле. Но считать эти даты универсальными нельзя.

Отдельная неделя для первоклассников

Для первых классов в течение учебного года предусмотрен дополнительный отдых. На 2026–2027 год Минпросвещения рекомендует провести его с 15 по 21 февраля. Эта пауза не распространяется автоматически на старшие классы.

Родителям первоклассников стоит заранее проверить школьный график: даты дополнительной недели могут отличаться. Если в семье несколько детей разного возраста, февраль легко превращается в небольшой логистический квест.

Можно ли освободить школьника от уроков вне каникул

Иногда семейные планы с официальным календарем не совпадают: билеты дешевле на несколько дней раньше, предстоит важная поездка или ребенку нужно уехать на соревнования. Однако отдельного права на «каникулы по заявлению родителей» российское законодательство не предусматривает. По закону школьник обязан посещать занятия, предусмотренные учебным планом.

При этом отсутствие можно оформить по уважительной причине. Единого федерального перечня таких причин нет: порядок пропусков, уведомления школы и необходимые документы обычно устанавливаются локальными правилами конкретной образовательной организации. Закон позволяет школе самостоятельно принимать такие акты и регулировать режим занятий.

Родителям стоит сверять даты поездок с календарным графиком конкретной школы Источник: GPT

На практике поводом для отсутствия могут стать:

болезнь, лечение или медицинское обследование;

участие в олимпиаде, соревнованиях, конкурсах, сборах и других официальных мероприятиях;

серьезные семейные обстоятельства;

заранее запланированная поездка семьи — если порядок школы допускает такое отсутствие и родители его согласовали.

Если ребенка нужно забрать на несколько учебных дней, лучше заранее написать заявление на имя директора и указать причину и даты отсутствия. Для соревнований или других мероприятий могут понадобиться приглашение либо подтверждение организаторов, для болезни — медицинские документы в случаях, предусмотренных действующими требованиями.