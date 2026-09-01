Выплатили почти 12 млн: как ярославским студенткам получить пособие по беременности

Как студенткам получить пособие по беременности и родам в Ярославской области Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В ярославском отделении Соцфонда рассказали, как студенткам Ярославской области получить пособие по беременности и родам. Выплату ввели в регионе в 2025 году.

Сообщается, что с 1 сентября 2025-го в Ярославской области пособие получили 126 студенток очной формы обучения вузов и колледжей.

«Платная или бюджетная основа учебы не влияет на назначение выплаты. Раньше пособие выплачивали сами вузы — в размере средней стипендии. Пособие, которое сейчас назначает и выплачивает Социальный фонд России, рассчитывается исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе», — рассказали в социальном фонде.

В Ярославской области прожиточный минимум для трудоспособных на 2026 год составляет 20 тысяч 644 рубля в месяц.

«За год региональное отделение выплатило почти 12 миллионов рублей беременным студенткам очной формы обучения. В этом году сумма выплаты в среднем составляет 96 тысяч рублей. Она устанавливается при стандартном отпуске по беременности и родам в 140 дней. За более продолжительный период размер пособия будет больше», — рассказал управляющий отделением соцфонда Сергей Русов.

Как получить выплату

Чтобы получить пособие студентка должна предъявить документ о нетрудоспособности из-за беременности. Заявление можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам подать подать через:

Соцфонд по Ярославской области;

портал Госуслуг;

МФЦ.

Помимо этого, при подаче заявления необходимо предоставить справку из учебного заведения и медицинское заключение о периоде нетрудоспособности.