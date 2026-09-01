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Город Выплатили почти 12 млн: как ярославским студенткам получить пособие по беременности

Выплатили почти 12 млн: как ярославским студенткам получить пособие по беременности

Публикуем пошаговую инструкцию

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Как студенткам получить пособие по беременности и родам в Ярославской области | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКак студенткам получить пособие по беременности и родам в Ярославской области | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Как студенткам получить пособие по беременности и родам в Ярославской области

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В ярославском отделении Соцфонда рассказали, как студенткам Ярославской области получить пособие по беременности и родам. Выплату ввели в регионе в 2025 году.

Сообщается, что с 1 сентября 2025-го в Ярославской области пособие получили 126 студенток очной формы обучения вузов и колледжей.

«Платная или бюджетная основа учебы не влияет на назначение выплаты. Раньше пособие выплачивали сами вузы — в размере средней стипендии. Пособие, которое сейчас назначает и выплачивает Социальный фонд России, рассчитывается исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе», — рассказали в социальном фонде.

В Ярославской области прожиточный минимум для трудоспособных на 2026 год составляет 20 тысяч 644 рубля в месяц.

«За год региональное отделение выплатило почти 12 миллионов рублей беременным студенткам очной формы обучения. В этом году сумма выплаты в среднем составляет 96 тысяч рублей. Она устанавливается при стандартном отпуске по беременности и родам в 140 дней. За более продолжительный период размер пособия будет больше», — рассказал управляющий отделением соцфонда Сергей Русов.

Как получить выплату

Чтобы получить пособие студентка должна предъявить документ о нетрудоспособности из-за беременности. Заявление можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам подать подать через:

  • Соцфонд по Ярославской области;

  • портал Госуслуг;

  • МФЦ.

Помимо этого, при подаче заявления необходимо предоставить справку из учебного заведения и медицинское заключение о периоде нетрудоспособности.

Ранее мы рассказывали, какие пособия и детские выплаты можно получить в Ярославской области в 2026 году.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пособие Выплата Беременность Студент Соцфонд
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