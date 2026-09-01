Овнам откроются денежные потоки, а Дев ждут убытки. Финансовый гороскоп на сентябрь от астролога

Эльза Кушина поделилась финансовым гороскопом на сентябрь Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU

Сентябрь 2026 года связывают с завершением большого парада планет. Именно это явление создаст особый энергетический фон: месяц подарит шанс «перезагрузить» свой денежный поток: подвести итоги, закрыть старые вопросы и заложить основу для новых возможностей. Чего ждать именно вам? Читайте в финансовом прогнозе астролога Эльзы Кушиной на 72.RU.

Овен

Овнов ждет удача в финансовой сфере. Представителям знака в сентябре выпадает знак «двойственности», что может означать два финансовых потока. Например, у Овнов в этом месяце помимо основной работы появится еще и подработка. Или есть вероятность, что любимое дело неожиданно начнет приносить дополнительный доход.

Поэтому Овнам важно не бояться брать на себя немного больше привычного — ведь именно сейчас звезды благоволят тем, кто сможет успешно «усидеть на двух стульях». Уже скоро у представителей знака появится возможность не только увеличить доход, но и заложить прочный фундамент для финансового роста в будущем.

Телец

В сентябре Тельцам стоит особенно внимательно относиться к теме чужих ресурсов и денег. Месяц может создавать ситуации, связанные с долговыми обязательствами (кредит, ипотека), финансами в партнерстве, материальной поддержкой или неожиданными заманчивыми предложениями легкой прибыли извне.

Отсюда важно сохранять честность и не поддаваться искушению, стремясь получить выгоду, порой за чужой счет. Лучший выбор сейчас — действовать открыто, соблюдая договоренности, и принимать решения, за которые не придется сожалеть в будущем. Именно личные решения и ответственность во многом определят, каким станет дальнейший путь данного знака зодиака.

Близнецы

В данном месяце Близнецам будет гораздо проще увеличить доход, опираясь на собственные таланты, идеи и инициативы. Это позволит им запустить личные проекты, бизнес, творчески подходя к любой идее и получая от подобного даже финансовую прибыль.

Более того, источников дохода у Близнецов в сентябре может быть сразу несколько, а отсюда и прибыли в разы больше. При этом важно не бояться делать ставку на себя, свой выбор и интуицию, понимая, что некоторые проекты могут пойти в рост и принести Близнецам долгосрочный успех.

Рак

Начало осени открывает перед Раками новые интересные финансовые перспективы. Вероятны предложения от влиятельных и авторитетных лиц, которые способны стать отправной точкой для заметного роста доходов. Возможностей может оказаться сразу несколько: новое сотрудничество, выгодный проект, повышение или дополнительные источники заработка.

Ракам, привыкшим к стабильности, важно не растеряться и не бояться рискнуть попробовать себя в новом. А вдруг это и есть дело всей вашей жизни?

Лев

Финансовая удача может прийти к Львам через человека, который станет для него настоящим ангелом-хранителем, причем для каждого это будет своя фигура: любимый человек, супруг, родитель, родственник, друг или влиятельный знакомый.

Вероятнее всего, кто-то окажет материальную поддержку Льву или предложит перспективную работу (выгодный проект или идею), способную увеличить доход раза в два точно. Поэтому сейчас важно не избегать встреч и общения, возможно, интересные предложения по сотрудничеству появятся случайно — в ходе дружеских посиделок в кафе или мимолетного разговора в лифте.

Дева

В сентябре у Девы вероятны растраты на дом, домашние нужды (покупка недвижимости, строительство, ремонт, обновление интерьера). Причем для Девы это не просто траты, а инвестиция в собственное состояние и внутренний ресурс. Ведь именно уютная атмосфера и качественный отдых помогают восстановить силы представителям данного знака.

Обстановка дома будет непосредственно влиять на трудоспособность и вдохновение Девы. Если в семье конфликты и беспорядок, то и на работе дела будут идти неважно. А если представители знака будут полны ресурса, Девам будет легче заработать.

Весы

Положительные сюрпризы ожидают Весов в сентябре, отсюда деньги могут прийти из ниоткуда: кто-то поддержит в решении денежного вопроса, появится выгодное предложение, новый источник дохода или Весы встретят человека, который будет готов стать покровителем.

Главное — не опускать руки даже в сложных финансовых ситуациях, понимая, что неожиданные перемены могут стать началом нового этапа финансовой стабильности, поэтому важно обращать внимание на те шансы, которые выпадают.

Скорпион

Месяц требует осторожности от Скорпионов в финансовых вопросах, поэтому не стоит совершать необдуманные траты, брать крупные кредиты или вкладываться в сомнительные финансовые истории.

Также в этот период лучше избегать поспешной раздачи денег в долг, даже если речь идет о близких и проверенных людях. Важно также с осторожностью подходить и к тратам и вкладам: понимать, что желание быстро получить выгоду может привести к потерям.

Стрелец

Время трансформации происходят в денежной сфере. Перемены могут проявиться у всех по-разному: для кого-то они станут новым финансовым ростом, а для кого-то — необходимостью пересмотреть привычные подходы к заработку, поэтому многое зависит от личных обстоятельств и индивидуального пути каждого человека.

Отсюда главная задача месяца — принять изменения и понять, что прежняя модель поведения Стрельцов может больше не приносить желаемого результата, и чтобы выйти на новый уровень дохода, придется пойти на кардинальные перемены. Вероятен новый источник дохода, новая работа или уход в свой бизнес, получая новые навыки и знания, которые необходимы данному знаку зодиака.

Козерог

Хорошие финансовые возможности открываются Козерогам благодаря поступающим к ним возможностям извне: кто-то предложит им выгодную работу (подработку), перспективное место работы, либо поддержит в развитии нового проекта.

Отсюда важно понимать: подобные шансы помогут Козерогам выйти на новый уровень дохода. Важно внимательно относиться к предложениям и не бояться принимать поддержку, особенно если она действительно необходима.

Водолей

В сентябре финансовая тема может стать для Водолеев одной из самых важных. Мысли о деньгах, заработке и будущем могут волновать его и не отпускать долгое время. Отсюда важно в этот период принимать все решения осознанно и ответственно, не подаваясь иллюзиям, обещаниям о легких деньгах или сомнительным предложениям. Любое действие в теме денег формирует будущее, а каким оно будет у Водолея — в достатке или нищете, — зависит персонально от каждого человека.

Рыбы

Данный месяц может открыть Рыбам сразу два источника дохода: работа и бизнес, работа и подработка, основная деятельность и дополнительная поддержка (влиятельный партнер).

Отсюда главное — не упускать этот момент и грамотно распределить свои силы. Энергия месяца показывает, что именно сочетание двух направлений может дать максимальный результат и помочь укрепить финансовое положение.

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