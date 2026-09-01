«Она спокойная, тихоня»: что известно о школьнице, напавшей с ножом на учителей в Красноярском крае, — подробности трагедии

Следователи начали проверку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стали известны подробности нападения ученицы на педагогов и детей, которое произошло в одной из школ Красноярского края. Как рассказала очевидица происшествия нашим коллегам из NGS24.RU, всё случилось возле кабинета биологии на третьем этаже, еще до начала торжественной линейки.

По ее словам, девочка пришла с рюкзаком, в котором находились перцовые баллончики, а затем заперлась в туалете. После этого она поднялась к кабинету биологии и распылила газ в учительницу и школьников.

«Как она заливала моих одноклассниц перцовкой, я сама видела», — рассказала собеседница.

По ее словам, люди пострадали только от перцового баллончика, ножевых ранений никто не получил. После происшествия учеников вывели из здания. Очевидица знает нападавшую много лет. По ее словам, девочка из неполной семьи давно учится в этой школе, конфликтов с другими детьми у нее не было.

«Она спокойная, никогда ничего плохого не делала. Тихоня», — охарактеризовала ее собеседница.

Инцидент в школе Канска произошел утром 1 сентября. Ученица напала на учителей и школьников: она пронесла туда нож и газовый баллончик. По информации краевого Минздрава, пострадали семь человек: пять детей и двое взрослых.

Региональный Следственный комитет начал проверку после происшествия. Как отмечают наши коллеги, также в СК возбудили уголовное дело, однако в пресс-службе ведомства не уточнили, по какой именно статье.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней», — кратко прокомментировали происшествие в пресс-службе Следственного комитета.

После нападения девочки на педагогов и учеников в канскую школу приедут с проверкой из Министерства просвещения России. Об этом NGS24.RU рассказали в Межрегиональном центре по правам ребенка. Кроме того, в городе неделю будут работать специалисты Красного Креста, сообщил источник ведомства.

Член Общественной палаты РФ, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с корреспондентом NGS24.RU назвал причины, из-за которых ученица смогла пронести нож в школу и напасть на педагогов. Как отметил эксперт, первым фактором стала ненадлежащая охрана в учебном заведении. Он считает, что во время массового прохода одного сотрудника, контролирующего металлодетектор, недостаточно.

«До тех пор, пока в школе будут охранники, которые по-простому у нас называются „вахтеры“, порядка не будет. Охрана школ — это безопасность, которую должны обеспечивать [профессионалы], а не вахтеры, — заявил эксперт в разговоре с NGS24.RU. — Поэтому только полиция или Росгвардия может обеспечивать порядок, потому что, если человек будет в форме, это уже отпугивает всех, как говорится, или отморозков, которые собираются что-то делать».

Во-вторых, эксперт усомнился, что перед началом праздничной линейки досмотр прошли все присутствующие, в том числе родители и ученики.

«Если вы думаете, что всю эту линейку просветили те, как говорится, охранные структуры, которые охраняли эту школу, этого не было. Вы сами понимаете почему. Потому что дети с родителями пришли на линейку, а не заниматься в классе», — сказал Гончаров.