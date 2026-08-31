НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

зап.

 754мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Кандидаты в Госдуму
Суд по смертельному ДТП
Продают здание с землей
Полезная памятка мамам и папам
Теплоход сел на мель
История ярославского мамонта
Обзор цен на букеты
Афиша концертов
Город В Ярославской области сменился руководитель налоговой службы

В Ярославской области сменился руководитель налоговой службы

Кто пришел на пост

739
Назначен новый и.&nbsp;о. руководителя налоговой в Ярославской области | Источник: Александр Подопригора / 161.RU, Федеральная налоговая службаНазначен новый и.&nbsp;о. руководителя налоговой в Ярославской области | Источник: Александр Подопригора / 161.RU, Федеральная налоговая служба

Назначен новый и. о. руководителя налоговой в Ярославской области

Источник:

Александр Подопригора / 161.RU, Федеральная налоговая служба

С 22 августа 2026 года 39-летний Павел Дроздецкий назначен исполняющим обязанности руководителя УФНС России по Ярославской области. До него пост возглавлял Александр Поляков, а сам Павел Дроздецкий с 6 декабря 2021 года был замруководителя.

По информации с официального сайта налоговой службы, Павел Дроздецкий в 2009 году окончил Тверской государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». После, в 2012-м, прошел программу профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование, консультант по налогам и сборам» в Российском новом университете.

К 2013 году Павел Дроздецкий стал главным государственным налоговым инспектором в Тверской и Московской областях. После, до 2017 года, он был заместителем главного специалиста-эксперта, консультанта и советника в Центральном аппарате Федеральной налоговой службы.

«С марта 2017 года замещал должность начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области», — дополнено в информации о руководителе на сайте налоговой.

Осенью 2025-го сообщалось о грядущей реорганизации налоговых по всей России. С 23 марта в Ярославской области ликвидировали межрайонные налоговые инспекции.

С 2024 года налоговая служба переехала в новое восьмиэтажное здание на Тутаевском шоссе, 108 в Ярославле. Теперь здесь принимают налогоплательщиков со всей области, а также занимаются регистрацией юрлиц и предпринимателей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Налоговая Руководитель Пост
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
23 минуты
А в Армии то, он служил?😂
Гость
24 минуты
Уж не сын ли это, того самого Дроздецкого?))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем