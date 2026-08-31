В Ярославской области сменился руководитель налоговой службы

Назначен новый и. о. руководителя налоговой в Ярославской области Источник: Александр Подопригора / 161.RU, Федеральная налоговая служба

С 22 августа 2026 года 39-летний Павел Дроздецкий назначен исполняющим обязанности руководителя УФНС России по Ярославской области. До него пост возглавлял Александр Поляков, а сам Павел Дроздецкий с 6 декабря 2021 года был замруководителя.

По информации с официального сайта налоговой службы, Павел Дроздецкий в 2009 году окончил Тверской государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». После, в 2012-м, прошел программу профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование, консультант по налогам и сборам» в Российском новом университете.

К 2013 году Павел Дроздецкий стал главным государственным налоговым инспектором в Тверской и Московской областях. После, до 2017 года, он был заместителем главного специалиста-эксперта, консультанта и советника в Центральном аппарате Федеральной налоговой службы.

«С марта 2017 года замещал должность начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области», — дополнено в информации о руководителе на сайте налоговой.

Осенью 2025-го сообщалось о грядущей реорганизации налоговых по всей России. С 23 марта в Ярославской области ликвидировали межрайонные налоговые инспекции.