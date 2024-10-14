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Город В Ярославле налоговая инспекция начала переезд в новое здание

В Ярославле налоговая инспекция начала переезд в новое здание

Его построили на Тутаевском шоссе

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4 комментария

Ярославская налоговая скоро переедет в новое здание

В Ярославле налоговая инспекция начала переезд в новое здание на Тутаевском шоссе. Об этом 14 октября на заседании комитета по бюджету Ярославской областной Думы сообщил руководитель регионального УФНС Александр Поляков. По его словам, документы, необходимые для начала работы здания, находятся на регистрации в Росимуществе. Предполагается, что в течение октября этот процесс завершится.

— Мы уже сегодня начали переезд. Вывозим архивы из зданий инспекций, которые туда и переедут. Думаю, не позднее 1 ноября одна из первых инспекций начнет там свою работу. Это будет седьмая инспекция, где находится регистрационный центр, — пояснил Александр Поляков.

Он отметил, что еще предстоит решить вопросы с остановкой общественного транспорта и обеспечением безопасности дорожного движения у нового здания.

— Эти вопросы мы ставим перед администрацией и надеемся, совместно будем решать, — сказал Поляков.

Напомним, новое 8-этажное здание налоговой инспекции расположено на Тутаевском шоссе в Ярославле, в районе деревни Скобыкино. Общая площадь его составляет более 14 тысяч квадратных метров. Предполагается, что работать в административном здании будут более 900 сотрудников. Внутри находится современный операционный зал, в котором одновременно могут находиться до 245 посетителей, а также конференц-зал для заседаний.

Строительство здания велось с 2020 года в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, куратором которой является Минстрой России. Средства на работы выделены из федерального бюджета. Заказчиком выполнения работ выступала федеральная компания «Единый заказчик в сфере строительства», которая также курировала строительство нового корпуса Третьяковской галереи в Москве, учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола в Волгограде и других объектов. Непосредственно строительством занималась компания «ЕКС». Стоимость строительства составила более миллиарда рублей.

Сообщалось, что в здание должны переехать три налоговые инспекции районов Ярославля и две межрайонные инспекции, включая Единый регистрационный центр.

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Комментарии
4
Гость
23 минуты
новое здание для налоговой инспекции - весьма символично Не школа Не больница Не роддом Не техникум или ВУЗ ПЛОТИ НОЛОГ
Гость
20 минут
Сейчас главное - собрать побольше денег для СВО. Вот и здание новое, чтоб удобней работалось и собиралось.
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