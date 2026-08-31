Осталось немного потерпеть. Эксперт ответил, когда в России закончится острый дефицит бензина

Эксперт рассказал о ситуации с бензином в стране Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Российские города настигла вторая волна топливного кризиса. Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов дал прогноз о том, когда и при каких условиях она пойдет на спад.

«Ситуация сейчас хуже, чем во время первой волны. На заправках независимых компаний практически нет топлива — либо его нет вообще, либо есть только дизельное. Первая волна прошла быстрее, и доступность топлива была выше», — сравнил эксперт.

Есть, правда, и плюсы, считает Александр Фролов. Он отмечает, что в этот раз власти отреагировали на проблему быстрее, потому что уже были наработаны необходимые механизмы и применены те методы, которые во время первой волны не применялись. Речь идет, например, про импорт.

«Ситуация стала улучшаться. Часть предприятий стала выходить из плановых и внеплановых ремонтов, и на этой неделе доступность топлива стала увеличиваться даже у независимых игроков в среднем по стране», — отметил наш собеседник.

Но даже так быстро топливо на российских заправках не окажется.

«Даже если вице-премьер или президент лично придут и скажут: „Доставьте быстрее“, то невозможно, просто потому что топливо льется такое-то количество времени. Неделя-две проходит, прежде чем завод, который начал работать, не только отгрузит вам топливо, но вы это топливо и довезете до своей автозаправочной станции. И вот этот процесс пошел», — заявил Александр Фролов.

Он дал обнадеживающий прогноз: