Есть их надо не только ради здоровья глаз. Профессор рассказала, чем полезны голубика и черника

Голубика и черника принадлежат к одному семейству — вересковые Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как рассказала «Доктору Питеру» Елена Алексеенко, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета, эти ягоды принадлежат к одному семейству — вересковые, но это два разных биологических вида.

Специалист назвала четыре важных отличия между черникой и голубикой:

Черника (Vaccinium myrtillus) растет в дикой природе на низких стелющихся кустах, хотя практика возведения ее в культуру развивается. Голубика (Vaccinium corymbosum) может достигать 1,5 метра в высоту, часто выращивается в садах и живет дольше — до 90 лет против 50 лет у черники. Ягоды черники в два раза меньше, чем у голубики . Черника темнее и имеет глянцевый блеск в отличие от голубики . Мякоть черники имеет насыщенный темно-синий цвет, плотная. При разрезании обильно выделяет фиолетовый сок, который сильно красит руки и язык. У голубики, напротив, светло-зеленоватая или светло-синяя мякоть, а сок менее окрашенный.

Чем полезны

По словам Елены Алексеенко, полезные свойства у голубики с черникой схожие. И есть их надо не только ради здоровья глаз.

Эти ягоды содержат рекордное количество антоцианов — пигментов, которые окрашивают ягоду в характерный цвет. Особенно богата ими черника. Как напомнила эксперт Университета Росбиотех, антоцианы — мощные антиоксиданты.

Черника содержит больше антоцианов, чем клюква или малина. Эти вещества блокируют ферменты, запускающие воспалительные процессы в организме, что полезно при артрите и хронических заболеваниях кишечника», — говорит Елена Алексеенко.

Кроме того, антоцианы помогают:

контролировать уровень сахара в крови;

снижать риск развития онкологических заболеваний;

замедлять старение мозга, уменьшая накопление бета-амилоидных белков;

лучше видеть. Антоцианы черники способствуют регенерации родопсина — светочувствительного пигмента сетчатки глаза.

«Для максимальной пользы чернику рекомендуется есть свежей, термическая обработка разрушает значительную часть ценных антоцианов», — уточняет Елена Алексеенко.

Также экстракты черники стимулируют кровоснабжение головного мозга.

«Исследования показывают, что регулярное употребление ягоды улучшает кратковременную память, концентрацию внимания и скорость обработки информации, снижая риск деменции», — добавляет специалист.

В ягодах черники и голубики содержится большое количество пищевых волокон (около 2,4 грамма на 100 граммов) и веществ, стимулирующих рост и развитие полезной микрофлоры.

Голубика же богата витамином К: в 100 граммах содержится заметная часть суточной нормы. Как поясняет Елена Алексеенко, этот витамин необходим для синтеза остеокальцина — белка, отвечающего за фиксацию кальция в костях, а еще он регулирует процесс свертывания крови, усиливая ее.

Пектины и полифенолы голубики поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, связывая «плохой» холестерин (ЛПНП) в кишечнике и не давая ему всасываться.

Кроме того, экстракты голубики используются для уменьшения отеков и боли при хронической венозной недостаточности, укрепляя стенки сосудов.

Где лучше использовать

Голубику советуют использовать в кулинарии там, где важны форма ягоды и отсутствие лишнего сока.

«Она держит структуру при высоких температурах, поэтому идеальна для выпечки маффинов, крамблов, пирогов, так как не окрашивает тесто в серый цвет», — объясняет эксперт.

Кроме того, благодаря сладкому вкусу и хрустящей кожице голубика отлично подходит для свежих салатов, йогуртов, гранолы, лимонадов и украшения десертов.

Также голубику хорошо замораживать целиком, после разморозки она остается упругой.

Чернику стоит выбирать для блюд, требующих глубокого вкуса, аромата и окрашивания.

По словам Елены Алексеенко, из-за насыщенного терпкого вкуса и обилия красящего сока черника незаменима для густых джемов, варенья-пятиминутки, пастилы, приготовления соусов к мясу, сушки и добавления в запеканки.

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