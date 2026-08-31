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Еда Что приготовить Инструкция Кабачковая икра на зиму: три простых и вкусных рецепта

Кабачковая икра на зиму: три простых и вкусных рецепта

Уверены, вы сейчас как раз думаете, куда девать кабачки

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Кабачки лучше выбирать небольшие | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКабачки лучше выбирать небольшие | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кабачки лучше выбирать небольшие

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Помните тот самый нежный, насыщенный вкус кабачковой икры из детства, которую так здорово было густо намазать на корочку свежего хлеба? Магазинные баночки давно не радуют прежним ароматом, но это легко исправить на собственной кухне! Мы собрали три простых, проверенных временем рецепта кабачковой икры на зиму. Никаких кулинарных секретов и сложных консервантов — только доступные овощи, минимум усилий и потрясающий результат, который заставит ваших близких просить добавки.

Кабачковая икра на зиму

На 1 кг кабачков вам потребуется: две небольшие луковицы, две небольшие моркови, 3–5 зубчиков чеснока, 150 г томатной пасты, столовая ложка 9%-го уксуса, столовая ложка сахара, соль по вкусу.

Чеснок и лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Кабачки очистить от кожуры, убрать семена, нарезать небольшими кубиками. В кастрюле на растительном масле обжарить лук, чеснок и морковь в течение 5 минут. Добавить кабачки, тушить 10 минут. Добавить томатную пасту, сахар, соль. Тушить на среднем огне 45–60 минут, регулярно помешивая. Когда овощи станут мягкими, измельчить блендером или мясорубкой. Поставить на огонь, довести до кипения, добавить уксус. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Кабачковая икра с майонезом

У переросших кабачков нужно убирать семена | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUУ переросших кабачков нужно убирать семена | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

У переросших кабачков нужно убирать семена

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Вам потребуется: 3 кг кабачков, 500 г репчатого лука, 200 г майонеза, 200 г томатной пасты, 150 мл растительного масла, 100 г сахара, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса 9%-го, перец черный молотый по вкусу.

Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками. Лук нарезать кубиками. Пропустить кабачки и лук через мясорубку в глубокую кастрюлю. Добавить растительное масло, майонез, томатную пасту. Довести до кипения. Тушить на среднем огне один час, периодически помешивая. Добавить сахар, соль, перец. Тушить еще 30–45 минут, периодически помешивая. Влить уксус, тушить 5 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

Кабачковая икра с баклажаном

Вам потребуется: 2 кг баклажанов, 2 кг кабачков, 1 кг помидоров, 300 г моркови, 200 г лука репчатого, 150 г чеснока, 150 мл растительного масла, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. уксуса 9%-го.

Баклажаны очистить от кожуры, порезать на кубики, посолить, оставить на 20 минут, слить жидкость. Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками. Лук, морковь нарезать кубиками. С помидоров снять кожуру, порезать кубиками. Порубить чеснок. Выложить все овощи в кастрюлю, добавить растительное масло. Тушить на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Пропустить через мясорубку подостывшую икру. Поставить на огонь, довести до кипения. Добавить соль и сахар. Тушить на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Влить уксус, тушить 5 минут. Разложить в стерилизованные банки, закатать.

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