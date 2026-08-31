«Ушел главный стратег»: шоу «Большой куш» неожиданно покинул сильнейший участник

Ольга Бородина уже второй раз меняет партнера в паре Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

В шоу «Большой куш 2» кардинально изменились позиции участников. Те игроки, что еще в прошлой серии чувствовали себя на вершине, теперь не понимают, как быть им дальше. Кто же покинул шоу на этот раз?

Девятый выпуск начался с небольшой интриги. Оказалось, что врученная на прошлой церемонии черная метка паре Глюкозы и ее дочери — это еще не приговор. Поскольку Ида Галич проиграла в прошлой серии индивидуальное задание, ей предстояло пройти новую миссию. Вот ее соперниками как раз и стали обладатели черной метки.

Правила игры предельно просты: нужно было открыть фишки в последовательности от 1 до 15, запомнив их расположение. Победить мог только один из этой тройки аутсайдеров. Тот, кто справился первым, остается на проекте и отправляется в пару к Ольге Бородиной (которая до этого играла с Идой Галич).

Ида Галич и Глюкоза отправились домой Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

У Глюкозы, кажется, шансов пройти миссию почти не было. Певица не могла запомнить больше трех фишек. А вот ее дочь действовала очень быстро и не уступала Иде Галич, которая призналась, что до проекта специально тренировала память. В итоге победу одержала дочь Глюкозы.

Участники эмоционально переживали исход игры. Тем более что именно Ида Галич собрала во втором сезоне такую мощную коалицию, которая смогла дойти до середины проекта, не потеряв никого из ее участников.

Алан Галич даже думал уйти с проекта вслед за сестрой, но Ида его убедила остаться и сделать всё для победы Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

— Ушел главный стратег, — так прокомментировала ситуацию дочь Глюкозы.

Тем не менее игра продолжилась. Участники начали снова думать, как укрепить свои позиции и «пересобрать» коалицию, несмотря на ранее озвученное решение играть каждый сам за себя.

Пока самое выгодное положение оказалось у пары Алана Галича и Артура Далалояна — они получили чемодан с деньгами. Эти игроки по умолчанию сотрудничают с Ольгой Бородиной (супругой Артура) и дочерью Глюкозы (она в паре заменила Иду Галич).

Но распорядиться полученной властью им всё же не дали. Никто из участников не нашел у себя под дверью черную метку. Все отправились сразу на большое испытание, где снова поделились на условные команды.

Команды состояли из двух пар соперников Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

Испытание заключалось в том, чтобы добыть и доставить как можно больше воды. На каждой из остановок давались задания, где приз — определенное количество жидкости. Сам путь тоже был непростой: игроки везли тележку с наполненными водой сосудами по извилистым дорожкам, мостикам и другим неудобным поверхностям.

В итоге больше всех воды в огромной колбе оказалось у команды Алана Галича, Артура Далалояна и знатоков из программы «Что? Где? Когда?» (16+) Алены Повышевой и Сергея Кашникова. Они добыли 21 литр. Остальные — гораздо меньше.

Эта победа принесла огромные последствия для хода всей игры Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

Но насладиться победой игрокам не дали. Всю четверку отправили на новое задание, которое имело значение для всех участников шоу.

Им предстояло запомнить все статуэтки и их последовательность на стеллаже. Загвоздка в том, что у фигурок были «двойники», которые отличались мелкими деталями. Но узнали об этом игроки гораздо позже.

Некоторые из сувениров отличались мелкими деталями, которые почти не были заметны Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

Победа в этом испытании гарантировала, что все чемоданы остаются на своих местах. Проигрыш — тотальное обнуление и раздача кейсов участникам в почти рандомном порядке.

Запомнить все предметы не смогли Алан Галич и Артур Далалоян. Они допустили всего две ошибки, но этого хватило, чтобы перетасовать все чемоданы.

Поскольку Алена Повышева и Сергей Кашников запомнили все свои фигурки без исключения — им дали небольшую подсказку, назвав несколько сейфов, где может быть спрятан чемодан с деньгами. Однако эта привилегия им не помогла: они всё равно вытянули ключи с неправильным номером.

«Умникам» не повезло на сей раз Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год

А вот дочери Глюкозы и Ольге Бородиной повезло. Они случайным образом открыли ту самую ячейку.

«Черную метку» и вместе с ней право решать, кто вылетит из проекта в следующей серии, получили Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова. Актер так обрадовался, что сдернул с себя футболку.

Марго явно не ожидала такой реакции от партнера по игре Источник: кадр из шоу «Большой куш 2» (16+), ТНТ, 2026 год