Денег нет, но вы сплотитесь. Налоговую ждет массовое сокращение

Уже в 2026 году штатное расписание всех региональных управлений ФНС России будет сильно сокращено. Директиву спустили «сверху», причем не для того, чтобы обсуждать или собирать мнения. У «Фонтанки» есть четкий расклад: сколько именно, когда и где надо уволить. Доложить о готовности необходимо уже на следующей неделе, а как при этом сохранить хоть бы в нынешнем объеме скорость и качество работы — решайте сами.

До конца марта 2026 в структуре ФНС будет «оптимизирована» 31 тыс. штатных единиц, а также почти 16,5 тысячи фактически работающих сейчас сотрудников. Остаться должно почти ровно 100 тысяч налоговиков во всех структурных подразделениях ФНС.

Оптимизация штатов налоговой, как и все подобные акции с начала времен, проходит под благородным знаменем. Цель — повысить зарплаты сотрудников. Да, с сохранением текущего объема финансирования. Нечто подобное в стране уже переживали врачи и учителя. Легко предположить, что следующими будут не участвующие в чем-нибудь важном силовые структуры.

В документе, с которым удалось ознакомиться «Фонтанке», речь идет об обосновании и методическом разъяснении сути и принципа сокращений. Это презентация для территориальных налоговых органов (ТНО), о которых и идет речь.

Начинается она с исторической справки. За последние 15 лет фактическая численность сотрудников ТНО упала со 162 до 118 тысяч человек. То есть потери составили почти 44 тысячи сотрудников по всей стране.

Но это только верхушка айсберга проблемы. По состоянию на февраль 2025 года в налоговой сложился рекордный показатель пустующих штатных мест: 28 тысяч при фактически работающих 118 тысячах. По сути, это число описывает нехватку людей в ФНС. В этом причина подчас нерасторопности фискальной службы. Как можно предположить, ошибок и волокиты. Если описывать ситуацию грубо, то каждый сотрудник налоговой работает сейчас, закрывая 1,2 штатной единицы, выполняя 120% возложенной на него по штату работы.

И это притом, что только за последние пару лет функционал ФНС расширился за счет новых задач. Речь о необходимости как-то администрировать туристический налог и акциз на фармсубстанции, вести новые реестры лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, а также государственный информационный реестр воинского учета.

Чуть ранее региональные налоговики ночами работали над созданием налоговых органов на новых территориях, осваивали новую систему взаимодействия с МНС Белоруссии и принципиально новую АИС «Капиталовложения». Еще до этого на них свалилась Национальная система прослеживаемости товаров, выдача сертификатов усиленной квалифицированной цифровой подписи, Единый реестр населения и администрирование системы внешней поставки данных.

Каждый новый такой проект вел Россию по пути налоговой прозрачности, социальной справедливости и, главное, наполнению не так чтобы очень толстого кошелька госбюджета. Это поразительно, но на каждой такой станции поезд налоговой не дополнялся новыми пассажирами-инспекторами. А, наоборот, становился все малолюднее. Начиная с 2019 года (когда, например, был введен налог на профессиональный доход, который потребовал огромных усилий по администрированию) численность сотрудников ФНС падала со скоростью около 4,5 тысячи человек в год.

Авторы презентации приводят весьма вескую версию такой ситуации: низкие зарплаты. Среди опрошенных инспекторов службы в 2023 году 48% заявили, что недовольны своей зарплатой. В 2025 году это число выросло до 61%. Дальше приводятся результаты опроса тех, кто увольнялся. Им задавали простой вопрос: почему вы уходите? И если в 2023 году основной причиной слишком низкую зарплату назвали 37%, то в 2025 году уже 49%.

Что же за зарплаты такие у налоговиков, от которых они бегут со скоростью 12,3 человека в день? В документе приводится конкретная цифра: средняя зарплата по ФНС по всей стране — 87,5 тыс. рублей в месяц. Можно предположить, что это включая НДФЛ, который они сами у себя и высчитывают. То есть на руки где-то 76.

Много это или мало, если держать в голове, что в этой цифре заложены и зарплаты рядового персонала инспекций, и начальства разной степени высоты? У которого зарплата, наверное, не 76 тысяч на руки. Для сравнения, у работников в организациях с ОКВЭДом 84.1 (Госсектор) средняя по стране сейчас — 92,1 тысяча рублей. А с ОКВЭДом 64 (финансовый сектор) —137,1. Это включая тех сотрудников банков, которые звонят вам поутру и спрашивают, не хотите ли вы завести себе новую кредитку.

Почему налоговики должны в принципе получать меньше, чем частные (и государственные) банкиры, наверное, еще как-то можно было бы порассуждать. Хотя и не так уж это очевидно, и есть аргументы в пользу разных точек зрения. Но почему они должны получать меньше, чем госчиновники в среднем — авторам презентации непонятно совершенно.

План такой. Довести уровень зарплат налоговиков в обозримом будущем сперва до среднего чиновничьего уровня, а затем — до уровня «средней по чиновнику+20%». Причем важный нюанс: в этих расчетах закладываются не общефедеральные цифры, а свои для каждого региона. И в этом тоже есть логика.

Тем сотрудникам территориальных налоговых органов, которые дослушали презентацию до этого момента и все время кивали, приходится впервые столкнуться с неприятным фактом: рост зарплаты не значит, что тебе будут больше платить за твою работу. Это значит, что работать теперь придется больше.

В презентации приводятся понятные любому расчеты: чтобы к концу 2025 года хотя бы уравнять доходы налоговиков с чиновниками, в зарплатном фонде ФНС не хватает примерно 22 млрд рублей. Что примерно соответствует содержанию 7,8 тысячи нынешних сотрудников.

На доведение зарплат до уровня «чиновник+20%» (то есть около 126 тысяч в месяц), нужно 50 миллиардов, что равно уже 20 тысячам инспекторов. Ну а чтобы дотянуть до уровня сотрудников финансового сектора (167 тысяч), нужно 118 млрд рублей, и лишними окажутся уже 38,1 тысячи налоговиков в погонах. А если быть точнее — штатных единиц, к которым прилагаются погоны.

Короче, идею все поняли. Дальше в бой вступают высоколобые аналитики ФНС (а они парни не промах — российский бизнес подтвердит) со средней зарплатой в 76 тысяч на руки. Они уже подсчитали. Чтобы довести зарплаты до нормального уровня, при котором те, кто увольняются, уже не марают честь синего мундира словами о низкой зарплате, нужно делать так…

Сперва тщательно и вдумчиво рассчитывается т. н. предельная нагрузка. О методике ее подсчета в презентации ничего не говорится, но очевидно, речь идет о неких 100% работы, поделенных на количество человек и на часы рабочего дня минус обед. Человеко-часы, то есть.

Далее по каждому подразделению в каждом регионе подсчитывается выработка этой предельной нагрузки и происходит ее т. н. «выравнивание» и расчет необходимой численности остающихся сотрудников. Уже есть предварительные данные: у 39 региональных управлений на сегодняшний день наблюдается нехватка людей, а в 45 регионах, наоборот, избыток.

Причем важно отметить, процесс ликвидации мест с погонами, к которым не прилагается человек, уже полным ходом идет. Согласно данным презентации, 28 тысяч вакансий на февраль 2025 года к середине лета уже превратились в 16,8 тысячи — незанятые штатные единицы просто ликвидировались. Притом, что очевидно, кто-то работу за эти незанятые вакансии все же выполнял.

Аналитики исходят из мысли, что раз эти вакансии не заполнены, а работа все равно делается, значит, надо их сокращать и дальше. Все же это более гуманно, чем сразу рубить с плеча тех, кто не стал жаловаться на зарплаты и еще не ушел из ФНС со скоростью 12,5 человека в день.

Однако какая-никакая практичность в расчетах аналитиков все же есть, и небольшая часть вакансий все же останется — около 1 тысячи. Правда, придется увольнять и живых сотрудников. Их насчитали 16,4 тысячи человек. И вот для них жалобы на низкие зарплаты уйдут в прошлое. Вместе с работой в ФНС.

Причем долгая цепочка расчетов приводит к тому, что по итогам оптимизации к апрелю 2026 года у 94 ТНО фактическая численность работников снизится (в среднем на 182 человека) и только у четырех — вырастет (в среднем на 160). В девяти ТНО ничего не поменяется, умиротворяют авторы презентации.

Редакция «Фонтанки» обратилась за комментарием в УФНС по Петербургу по поводу этой ситуации. С главным вопросом: а как вы собираетесь сохранять прежний режим работы, если вас станет на 13% меньше в людях и на 25% — в штатных единицах? К моменту публикации статьи ответ не пришел. Как только «Фонтанка» его получит, мы немедленно обнародуем.