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Происшествия На Кипре затонуло судно с людьми: среди пассажиров была россиянка

На Кипре затонуло судно с людьми: среди пассажиров была россиянка

Туристка погибла

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Судно затонуло на глубине 514 метров | Источник: Nedim Enginsoy / AP Photo Судно затонуло на глубине 514 метров | Источник: Nedim Enginsoy / AP Photo

Судно затонуло на глубине 514 метров

Источник:

Nedim Enginsoy / AP Photo

У берегов Северного Кипра перевернулось пассажирское судно. На нем была жительница России. К сожалению, женщина погибла, сообщило посольство РФ в Турции.

«По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.

Всего во время крушения погибли восемь человек, 18 пропали без вести. Трагедия случилась 30 августа. Паром перевозил 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Судно перевернулось в море в 2,5 километра от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. По предварительной информации, паром мог столкнуться с неким объектом. Как позже сообщил министр транспорта Турции Эрхан Арыклы, такую версию сейчас проверяют власти.

Источник:

Özgür Gazete Kıbrıs / X

Источник:

Özgür Gazete Kıbrıs / X

После столкновения судно начало стремительно набирать воду с носовой части. Капитан попытался развернуть паром обратно к берегу, однако эта попытка оказалась безуспешной.

Источник:

Городские медиа

Судно затонуло на глубине 514 метров. Причину крушения установят только после того, как проведут полный анализ черных ящиков.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кипр Паром Затонувшее судно
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