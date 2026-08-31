На Кипре затонуло судно с людьми: среди пассажиров была россиянка

Судно затонуло на глубине 514 метров Источник: Nedim Enginsoy / AP Photo

У берегов Северного Кипра перевернулось пассажирское судно. На нем была жительница России. К сожалению, женщина погибла, сообщило посольство РФ в Турции.

«По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.

Всего во время крушения погибли восемь человек, 18 пропали без вести. Трагедия случилась 30 августа. Паром перевозил 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Судно перевернулось в море в 2,5 километра от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. По предварительной информации, паром мог столкнуться с неким объектом. Как позже сообщил министр транспорта Турции Эрхан Арыклы, такую версию сейчас проверяют власти.

Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

Источник: Özgür Gazete Kıbrıs / X

После столкновения судно начало стремительно набирать воду с носовой части. Капитан попытался развернуть паром обратно к берегу, однако эта попытка оказалась безуспешной.

Источник: Городские медиа