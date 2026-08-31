«Надоели плохие дороги». Семья купила вертолет, чтобы летать на нем в деревню

Супруги Екатерина и Данил Смолла за несколько месяцев обучились мастерству управления вертолетом и купили собственное воздушное судно Источник: Екатерина Смолла

Бывает, стоишь в пробке на дорогах в час пик и думаешь: «Как было бы здорово сесть в личный вертолет и за пару минут добраться куда угодно». А екатеринбурженке Екатерине Смолле и представлять не нужно! Пару лет назад они с мужем Данилом прошли обучение и стали пилотами.

Теперь супруги вместе путешествуют на красном «Робинсоне» по разным краям нашей необъятной родины. E1.RU рассказывает, в какую сумму им обходится это необычное хобби и с какими трудностями пришлось столкнуться во время обучения.

Екатерина и Данил Смолла — блогеры, владельцы конного хозяйства Smolla Horses вблизи Екатеринбурга и создатели бренда одежды, названного их фамилией. В соцсетях на них подписано более ста тысяч человек.

«Если баба села в кабину, значит, сейчас будет шоу»

Екатерина и Данил впервые задумались о собственном вертолете весной 2021 года во время путешествия на Алтае. Тогда они взяли вертолетную прогулку, чтобы насладиться труднодоступными местами, и так влюбились в эти виды, что начали мечтать об обучении на пилотов.

«Вертолет — это абсолютно иной взгляд на мир, даже вид из самолета сильно отличается. Здесь вы можете замедлиться, чтобы рассмотреть что-то красивое. После поездки на Алтай мы остались под огромным впечатлением, и у нас зародилась новая мечта: однажды выучиться на пилотов и вернуться уже на своем вертолете. Когда мы загадали это желание, оно казалось несбыточным. Но всё равно стали делать маленькие шаги в эту сторону», — рассказывает Екатерина.

Спустя несколько лет Екатерина и Данил вернулись на Алтай на собственном вертолете Источник: Екатерина Смолла

В России есть несколько учебных центров, где можно получить профессию пилота вертолета. Самые известные из них — Moscow Heliport и Istra Heliport. Однако обучение там стоит дорого: супругам оно обошлось в 2,3 млн рублей за каждого. И высокая цена объясняется тем, что сами вертолеты и их обслуживание — это недешевое удовольствие. Поэтому стать пилотом вертолета — довольно затратное мероприятие, которое супруги смогли позволить себе только в 2023 году.

«Нам пришлось на три месяца переехать в Москву всей семьей. Сняли домик, обустроили жизнь с собакой и ребенком. И большую часть обучения прошли за этот срок. В принципе, за три месяца каждый желающий может стать пилотом, если будет упорно выделять на это время. Многие учатся годами, потому что не напрягаются. А мы занимались почти каждый день и без выходных, чтобы пройти курс как можно быстрее и вернуться домой. И всё равно часть часов с инструктором проходили уже в Екатеринбурге».

В видео екатеринбурженка рассказывает, как получила психологическую травму за несколько миллионов рублей во время обучения на пилота Источник: katerina_smolla / instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Супругов пытались отговорить от покупки вертолета, потому что это сложно и дорого. Даже опытные пилоты утверждали, что освоить управление — невыполнимая задача. Но Екатерина и Данил решили не обращать на это внимания. Действительно сложным элементом оказалось только зависание в воздухе. Здесь нужно учитывать и силу гравитации, и силу тяги, и крутящий момент от несущего винта, который должен уравновешиваться силой хвостового.

«На него воздействует сразу же много сил, и все эти силы нужно уравновесить. Если человек не будет этим заниматься, то вертолет неминуемо упадет. Либо развернется, либо перевернется. Потому что, кроме собственных сил, может быть еще и сильный ветер боковой. Мы работаем со всеми этими силами одновременно, двумя ногами и двумя руками. У нас для этого есть педали, у нас есть главный фрикцион управления ручкой циклического шага. И, конечно, это очень трудно для нашего мозга и вестибулярного аппарата».

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Если пилот освоил навык зависания, всё остальное — уже вопрос опыта, считает блогер. Речь идет о посадке при разном ветре, в различных условиях, а также о посадке на ограниченные площадки. Однако у Екатерины во время обучения была дополнительная сложность — пренебрежительное отношение со стороны мужчин.

«Я очень много в своей жизни занималась нетипично женскими вещами, но с таким уровнем сексизма столкнулась впервые. Это и так был колоссальный стресс, и, конечно, комментарии дополнительно нагнетали. По сей день, если я взлетаю в центре, где рядом есть мужчины-пилоты, они достают телефоны и начинают снимать. Потому что они ждут, если баба села в кабину, значит, сейчас будет шоу».

Все ожидают, что обезьяна с гранатой сейчас что-нибудь сделает. Все демонстративно ожидают от тебя ошибку, чтобы сказать: «Место бабы на кухне». Екатерина Смолла блогер и пилот вертолета

Екатерина уверена, что эти стереотипы в России до сих пор распространены из-за того, что наша малая авиация сильно отличается от западной. В Европе и Америке люди могут купить самолет или вертолет и летать на них куда угодно. Это целая культура, где каждый может стать пилотом, даже выйдя на пенсию. У нас же это редкость.

Сколько стоит обслужить вертолет

Свой красный вертолет «Робинсон» Екатерина и Данил купили еще во время обучения. И на нем же спустя месяц после окончания курсов пилотов полетели на Алтай, исполнив мечту, ради которой прошли обучение. Вместе с тем, это было их самое дальнее путешествие, длившееся примерно 10 часов. Для сравнения, на автомобиле на это ушло бы минимум два дня.

«Часто делали небольшие полеты по нашему региону. Осенью летали попить чай на Чусовую. Обратная дорога заняла буквально двадцать минут. Если вы представляете, сколько ехать от Екатеринбурга до Чусовой, то понимаете, как сокращает время в пути вертолет. И садиться можно практически везде, если это согласовать. Это нетрудно, если это не населенные пункты и не защищенные природные парки. А во многих интересных туристических местах уже оборудованы вертолетные площадки», — объясняет пилот.

Стать пилотом вертолета можно всего за несколько месяцев. Но задача эта не из простых и требует много усилий Источник: Екатерина Смолла

Еще у супругов есть конюшня недалеко от дома. Путь до нее на машине занимает около 10 минут. Но летом на трассе бывают пробки, и тогда они долетают до конюшни на вертолете за 60 секунд. Правда, так делать получается не всегда: по правилам эксплуатации вертолет должен храниться в теплом ангаре. И ближайшее подходящее место находится в Первоуральске. В ближайшем будущем Данил и Екатерина хотят построить собственный ангар неподалеку от дома.

«Обслуживание у вертолета, наверное, можно приравнять по стоимости к обслуживанию достаточно дорогого автомобиля с единственным нюансом — когда у вертолета заканчивается ресурс, ему нужно сделать генеральное техническое обслуживание, которое называется оверхол. И это обходится практически в стоимость нового вертолета. Но если не сделать этого, то ты не сможешь легально летать. В этом большая разница, потому что у автомобилей такого нет».

Зато вертолету не обязательна специализированная площадка для посадки. В отличие от самолета, которому нужны аэродромы, вертолет может приземлиться практически в любом месте. Это делает его удобным не только для путешествий, но и для поисково-спасательных операций. Объединение для волонтеров-пилотов, куда супруги решили вступить, называется «Ангел».

«Однажды искали дедушку в лесу, и мы его нашли. Он пытался костер сделать, мы с высоты увидели слабый огонек, полетели туда и нашли. Потом делали заброску сотрудников МЧС туда — зависали в воздухе, пока они выпрыгивали», — говорит Екатерина.

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Еще у Екатерины с супругом есть свой бренд одежды и 13 лошадей, поэтому они часто проводят фотосъемки на вертолете или доставляют заказы покупателя на дом по воздуху.

Если вы так же, как супруги Смолла, любите авиацию — посмотрите, какой новый самолет появился в музее техники в Верхней Пышме. Это Ан-2 1987 года выпуска после реставрации. Главные отличия такой модели — герметичная кабина экипажа на двух человек, наличие емкости для распыления химреагентов.