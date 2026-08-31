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Город В Ярославской области покинул пост главный судебный пристав

В Ярославской области покинул пост главный судебный пристав

Что об этом известно

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Антон Пряхин покинул пост главного судебного пристава | Источник: ГУФССП России по Кировской областиАнтон Пряхин покинул пост главного судебного пристава | Источник: ГУФССП России по Кировской области

Антон Пряхин покинул пост главного судебного пристава

Источник:

ГУФССП России по Кировской области

В Ярославской области с поста главного судебного пристава ушел 47-летний Антон Пряхин. С 10 августа он возглавляет Главное Управление Федеральной службы судебных приставов в Кировской области.

«Кадровая перестановка проводится в рамках плановой ротации руководителей территориальных органов ФССП России», — сообщили в ГУ ФССП России по Кировской области.

Антон Пряхин родился 7 августа 1979 года в поселке Туим Ширинского района Республики Хакасия. Он окончил Рязанский институт права и экономики Министерства юстиции РФ.

В органах Антон Пряхин работает с 2003 года. Сначала он был начальником межрайонного отделения по особым исполнительным производствам УФССП России по Красноярскому краю, после возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов в Магаданской области. В последние годы был руководителем УФССП России по Ярославской области.

Как 76.RU уточнили в ГУФССП России по Ярославской области, нового руководителя в регионе пока нет. Кем он будет, и откуда его направят в область пока неизвестно.

Напомним, 27 августа 2026 года стало известно, что с поста уходит замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 40-летний Дмитрий Сергеев.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Не знаю как там в органах, но что Сергеев ушел - грустновато. Мужик хороший, деятельный. Хотя по-человечески понять можно... Тяжелая работа
Гость
21 минута
Такой молодой а такой старый.
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Гость
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