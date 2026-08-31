В Ярославской области покинул пост главный судебный пристав

Антон Пряхин покинул пост главного судебного пристава Источник: ГУФССП России по Кировской области

В Ярославской области с поста главного судебного пристава ушел 47-летний Антон Пряхин. С 10 августа он возглавляет Главное Управление Федеральной службы судебных приставов в Кировской области.

«Кадровая перестановка проводится в рамках плановой ротации руководителей территориальных органов ФССП России», — сообщили в ГУ ФССП России по Кировской области.

Антон Пряхин родился 7 августа 1979 года в поселке Туим Ширинского района Республики Хакасия. Он окончил Рязанский институт права и экономики Министерства юстиции РФ.

В органах Антон Пряхин работает с 2003 года. Сначала он был начальником межрайонного отделения по особым исполнительным производствам УФССП России по Красноярскому краю, после возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов в Магаданской области. В последние годы был руководителем УФССП России по Ярославской области.

Как 76.RU уточнили в ГУФССП России по Ярославской области, нового руководителя в регионе пока нет. Кем он будет, и откуда его направят в область пока неизвестно.