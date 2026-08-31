«Красота идет изнутри»: раскрываем секреты вечной молодости известных актрис

Звезды российского шоу-бизнеса делятся своими секретами красоты Источник: annakovalchuk313, mihalkova, grishaevanonna/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Современная косметология мчится вперед — не успеешь и глазом моргнуть, как вчерашний хит уже заменит более эффективная процедура. А разобраться, где реально работающее средство, а где пустышка — тот еще квест.

В российском шоу‑бизнесе красоток хоть отбавляй. Анна Ковальчук, Нонна Гришаева, Юлия Михалкова — эти звезды не стали прятать свои бьюти‑секреты за семью замками. Давайте подсмотрим, как они ухаживают за собой, и разберем всё по полочкам вместе с экспертом.

Анна Ковальчук: ЗОЖ и сестра-косметолог

У 49-летней звезды сериала «Тайны следствия» (18+) и культовой экранизации «Мастера и Маргариты» (18+) Анны Ковальчук нет одного секретного средства, которое помогает ей оставаться в форме, но есть целая методика.

Анна Ковальчук следит за питанием и ведет активный образ жизни Источник: annakovalchuk313/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анна признавалась, что в ее рационе много овощей и мало сахара. Она не сидит на диетах, но избегает фастфуда и полуфабрикатов. Любит ягоды, морскую рыбу. Актриса много двигается. Особенно любит плавать и пешие прогулки.

«Красота ведь в первую очередь идет изнутри. Физически надо поддерживать организм в порядке», — считает звезда.

Актриса рассказывала, что очень важный этап в ее уходе за собой — защита от солнца. Дерматологи подтверждают: SPF‑средства очень эффективны.

«Ими нужно пользоваться, если вы хотите избежать фотостарения. Оно неизбежно, если не пользоваться SPF, — пояснила врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова. — Поэтому это очень хорошее средство. Не будет коричневых пятен на коже некрасивых. Будет ровный тон. Надо защищать SPF не только лицо, но и следить за кожей рук, декольте».

Анна Ковальчук пользуется и домашним уходом, и салонными процедурами Источник: annakovalchuk313/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В домашнем уходе за лицом Ковальчук любит использовать сыворотку с витамином С и легкий увлажняющий крем. А с салонными процедурами ей помогает разобраться сестра-косметолог.

«Она предлагает мне и укольчики, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безынъекционные, которые не оставляют следов», — признавалась Анна.

Юлия Михалкова: контрастный душ и тейпы

Актриса Юлия Михалкова тоже делает ставку на системность и здоровый образ жизни. Звезда «Уральских пельменей» (16+) занимается пилатесом, растяжкой, бегом, плаванием.

В питании держать дисциплину ей помогает соблюдение православного поста. Юлия держит его на протяжении десяти лет. Но в целом питание у звезды сбалансированное: она ест и сладкое, и мучное, и жирное, но в меру.

Юлия Михалкова шикарно выглядит в свои 43 года Источник: mihalkova/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Михалкова считает, что сон очень сильно влияет на красоту. Актриса советует за час до отхода ко сну отказаться от телефона, новостей и соцсетей — по ее ощущениям, это помогает лучше расслабиться.

Из интересных лайфхаков красоты у Юлии — умывания холодной водой и контрастный душ по утрам.

«Умывание холодной водой, обтирание снегом, контрастные души, баня — всё это имеет место. Это действительно очень хорошо отражается на коже. Эффект возникает за счет перепада температур. Сосуды резко сужаются, потом расширяются. Кровоснабжение улучшается, — объяснила Татьяна Егорова. — Однако есть и противопоказания. Например, людям с высоким давлением и с розацеа кожи не рекомендуется такая домашняя процедура».

Розацеа — это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи, которое в основном проявляется на лице в виде стойкого покраснения, сосудистых сеточек и высыпаний, похожих на прыщи.

Юлия Михалкова считает, что на внешнюю красоту очень влияет внутреннее состояние Источник: mihalkova/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще актриса внедрила в свою жизнь тейпы. Она считает, что ленты помогают разглаживать мелкие заломы и подтягивать овал лица.

К косметологу Юлия тоже ходит. Она чередует аппаратный лифтинг, микротоки, разные виды массажа, а также уходовые процедуры. К пластике звезда ни разу не прибегала и относится к ней скептически. Считает, что ее стоит делать только по медицинским показаниям.

Нонна Гришаева: секрет красоты — молодой муж

Еще одна сторонница здорового образа жизни во имя красоты — Нонна Гришаева. Актриса шутит, что ее секретное оружие — молодой муж. Это помогает ей не расслабляться и следить за собой.

55-летняя Нонна Гришаева поддерживает хорошую генетику здоровым образом жизни Источник: grishaevanonna/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще звезда благодарит родителей за хорошую генетику. Однако поддерживать то, что дано природой, тоже нужно.

Гришаева занимается на специальных тренажерах, делает дыхательную гимнастику, занимается йогой. Особенно она любит танцевать: актриса признавалась, что это лучшая нагрузка для нее. После 45 лет она стала внимательнее относиться и к рациону: исключила колбасные изделия, ограничила десерты, старается не есть после семи вечера.

Нонна Гришаева с мамой. Теперь понятно, в кого она такая красавица! Источник: grishaevanonna/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За кожей лица Нонна тоже следит. Например, с помощью SPF-косметики она защищается от солнца.

«Еще момент, как правильно пользоваться SPF‑средствами и насколько они эффективны от солнца. SPF 50+ перекрывает минимальную эритемную дозу на 50%. Что такое минимальная эритемная доза? Это время, за которое кожа краснеет под солнцем, например за час. Чтобы полностью блокировать солнечное излучение, SPF‑крем нужно наносить каждые полтора часа, для легкого загара — каждые три часа. У разных фототипов кожи своя чувствительность: людям с первым фототипом вообще нельзя находиться на солнце без защиты — им требуется плотный слой SPF‑крема плюс дополнительная защита: одежда, головные уборы и прочее», — предупреждает Татьяна Егорова.