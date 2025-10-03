НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В зоне охвата — несколько областей: у ярославского аэропорта построят гостиницу и стоянку на 3000 машин

На какой стадии находится реконструкция объекта

В зоне охвата — несколько областей: у ярославского аэропорта построят гостиницу и стоянку на 3000 машин

На какой стадии находится реконструкция объекта

544
Губернатор рассказал об этапе модернизации ярославского аэропорта

Источник: правительство Ярославской области

Губернатор рассказал об этапе модернизации ярославского аэропорта

Источник:

правительство Ярославской области

У ярославского аэропорта построят гостиницу и стоянку на 3000 машин. Об этом 3 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев после встречи с генеральным директором управляющей компании-инвестора — АО «Аэрофьюэлз» Юрием Миняйло.

«Строительство международного аэропорта — один из стратегических проектов региона. Он будет обслуживать не только Ярославскую область — в зоне охвата комплекса находятся также Владимирская, Вологодская, Ивановская, Костромская и Тверская области», — сообщил глава региона

Михаил Евраев отметил, что в обновленном аэропорту будут предусмотрены возможности использования телетрапов для приема пассажирских самолетов и организованной подачи автобусов к воздушным судам.

«В планах — построить на территории комплекса гостиницу на 170 мест, сделать парковку вместимостью до трех тысяч автомобилей. Также совместно с федеральным центром решаем вопрос по реконструкции взлетно-посадочной полосы», — добавил губернатор.

Напомним, АО «Аэрофьюэлз» является инвестором реконструкции ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. По данным сервиса «Контур.Фокус», акции аэропорта сейчас принадлежат Александру и Владимиру Спиридоновым — учредителям ООО «Аэрофьюэлз Групп».

За счет средств инвестора будут построены грузовой и пассажирский терминалы. Последний сможет ежегодно обслуживать около 1 млн человек. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года.

В настоящее время, по информации правительства Ярославской области, проведена очистка участка для строительства, идет вынос коммуникаций, завоз оборудования и материалов. Проект по строительству терминала для внутренних пассажирских авиалиний находится на экспертизе. Подготовка проекта по грузовому терминалу завершается.

Дополнительно правительство Ярославской области планирует построить в аэропорту новый аэровокзальный комплекс для международных авиалиний площадью до 12 тысяч квадратных метров за счет инфраструктурных кредитов. Сейчас власти готовят заявки для участия в конкурсе на получение данных средств в 2028–2029 годах.

Кроме того, за счет регионального бюджета планируется привести в нормативное состояние и построить более трех километров подъездных дорог к аэропорту. Для расширения транспортной доступности к объекту также предусматриваются строительство причальной инфраструктуры на Волге, организация прямого аэроэкспресса в Ярославль и автобусного сообщения с Костромской и Ивановской областями.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
