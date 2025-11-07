Под Ярославлем построят новую скоростную трассу к аэропорту. Где она будет пролегать

Для подъезда к аэропорту под Ярославлем построят новую дорогу Источник: правительство Ярославской области

Для подъезда к ярославскому аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне построят новую трассу. На сайте «Госзакупок» опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки документации по планировке территории подъездных путей.

В документах указано, что работы должны быть выполнены в течение 420 дней с даты заключения контракта. Длина новой дороги второй категории должна составлять 1 километр 25 метров. Судя по документации, трасса будет четырехполосной, а расчетная скорость движения автомобилей — 120 километров в час.

Где будет пролегать новая дорога Источник: Госзакупки

Подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, инженерные изыскания, подготовить документацию по планировке территории, а также по изменению границ земель, на которых расположены леса лесопарковой зоны, также нужно будет выполнить кадастровые работы по объекту: «Строительство автомобильной дороги „Подъезд к аэропорту Туношна“.

Заплатить за работы готовы максимум 3 миллиона 200 тысяч рублей. Выбирать подрядчика будут 13 ноября.

Также объявлена закупка по поиску подрядчика, который проведет аналогичные работы. Но касательно не самой новой трассы, а трех дорог, которые будут вести от основной магистрали к разным частям аэропорта.

Судя по документам, их длина составит 886 метров, 840 метров и 1 километр 100 метров. Дороги будут двухполосными, расчетная скорость движения транспорта — 100 километров в час.

Схема новых дорог Источник: Госзакупки

Подрядчика также определят 13 ноября. За работы готовы заплатить максимум 6 миллионов 117 тысяч 360 рублей.

Заказчиком в обоих случаях выступает «Ярдорслужба». Работы будут оплачены из регионального бюджета.

Проектирование дорог и, непосредственно, строительство, вероятно, начнутся после проведения планировки территорий.