НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 752мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Нашелся музейный кот Василий
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для выпускников
Где лечиться этой осенью
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
Беспилотная опасность
Райдер Булановой
Что делать при беспилотной опасности
Дороги и транспорт Под Ярославлем построят новую скоростную трассу к аэропорту. Где она будет пролегать

Под Ярославлем построят новую скоростную трассу к аэропорту. Где она будет пролегать

Публикуем схему и информацию о том, на каком этапе сейчас работы

875
Для подъезда к аэропорту под Ярославлем построят новую дорогу | Источник: правительство Ярославской областиДля подъезда к аэропорту под Ярославлем построят новую дорогу | Источник: правительство Ярославской области

Для подъезда к аэропорту под Ярославлем построят новую дорогу

Источник:

правительство Ярославской области

Для подъезда к ярославскому аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне построят новую трассу. На сайте «Госзакупок» опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки документации по планировке территории подъездных путей.

В документах указано, что работы должны быть выполнены в течение 420 дней с даты заключения контракта. Длина новой дороги второй категории должна составлять 1 километр 25 метров. Судя по документации, трасса будет четырехполосной, а расчетная скорость движения автомобилей — 120 километров в час.

Где будет пролегать новая дорога | Источник: ГосзакупкиГде будет пролегать новая дорога | Источник: Госзакупки

Где будет пролегать новая дорога

Источник:

Госзакупки

Подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, инженерные изыскания, подготовить документацию по планировке территории, а также по изменению границ земель, на которых расположены леса лесопарковой зоны, также нужно будет выполнить кадастровые работы по объекту: «Строительство автомобильной дороги „Подъезд к аэропорту Туношна“.

Заплатить за работы готовы максимум 3 миллиона 200 тысяч рублей. Выбирать подрядчика будут 13 ноября.

Также объявлена закупка по поиску подрядчика, который проведет аналогичные работы. Но касательно не самой новой трассы, а трех дорог, которые будут вести от основной магистрали к разным частям аэропорта.

Судя по документам, их длина составит 886 метров, 840 метров и 1 километр 100 метров. Дороги будут двухполосными, расчетная скорость движения транспорта — 100 километров в час.

Схема новых дорог | Источник: ГосзакупкиСхема новых дорог | Источник: Госзакупки

Схема новых дорог

Источник:

Госзакупки

Подрядчика также определят 13 ноября. За работы готовы заплатить максимум 6 миллионов 117 тысяч 360 рублей.

Заказчиком в обоих случаях выступает «Ярдорслужба». Работы будут оплачены из регионального бюджета.

Проектирование дорог и, непосредственно, строительство, вероятно, начнутся после проведения планировки территорий.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что у ярославского аэропорта планируют построить гостиницу и стоянку на 3000 машин. Помимо этого за счет средств инвестора будут построены грузовой и пассажирский терминалы. Последний сможет ежегодно обслуживать около 1 млн человек. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дорога Аэропорт Строительство Госзакупка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
50 минут
Лучше бы трассу от Ярославля до Туношны сделали нормальной четырех полосной.
Гость
1 час
А зачем такое надо? Ладно ещё дорогу к аэропорту, но там на местности зачем? Лучше бы соединили Фрунзе с Пожарского или ещё лучше Гагарина с Рабочими.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление