Дороги и транспорт Под Ярославлем может появиться транспортный хаб для авиаперевозок, поездов и речного транспорта

Под Ярославлем может появиться транспортный хаб для авиаперевозок, поездов и речного транспорта

Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции

375
В Ярославской области планируют создать транспортный хаб | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области планируют создать транспортный хаб | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области планируют создать транспортный хаб

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах по созданию транспортного хаба на базе аэропорта в Туношне. Об обустройстве крупного транспортного узла он упомянул во время пресс-конференции с журналистами 17 сентября.

Напомним, компания-инвестор «Аэрофьюэлз» начала реконструкцию воздушной гавани под Ярославлем. По данным сервиса «Контур.Фокус», акции аэропорта принадлежат Александру и Владимиру Спиридоновым, учредителям «Аэрофьюэлз Групп».

Транспортный хаб — это крупный узел, через который проходит большой объем грузопотоков. Наши коллеги из MSK1.RU показывали изнанку строительства подобного проекта на юге Москвы.

«Они строят пассажирский терминал и грузовой терминал на 50 тысяч тонн. Это очень здорово, что это не бюджетные деньги, а именно частные. Я думаю, что этот проект по стоимость будет в районе 5 плюс-минус миллиардов рублей для них, не меньше, с учетом индекса-дефлятора. И мы планируем поставить дополнительно международный терминал», — рассказал журналистам глава региона.

По его словам, идет разработка концепции и проектирование. В конечном счете действующий терминал в Туношне будет играть техническую роль.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Нам важно, чтобы у нас аэропорт был хабом. Настоящим транспортным хабом.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

По данным за 2024 год, аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне отработало с убытками. Выручка составила всего 66 тысяч рублей, а убыток — 13,3 миллиона рублей. По данным губернатора, пассажиропоток в 2024 году составил более 80 тысяч пассажиров (на 30% выше 2023 года). Согласно расписанию на сентябрь, из Туношны можно улететь в Сочи, Санкт-Петербург, Самару и Москву.

Чем занимается «Аэрофьюэлз Групп»

«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочный компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.

Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%). По данным за 2024 году ООО «Аэрофьюэлз Групп» получило 43,3 миллиона рублей в виде выручки.

В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.

По словам главы региона, в дальнейшем в Туношне могут начать развивать не только авиасообщение, а также водный и железнодорожный транспорт.

«У нас в 9 километрах от аэропорта еще проходит железная дорога, мы уже сейчас работаем над концепцией, чтобы в будущем, когда аэропорты заработают — не сейчас — но мы подумаем о том, чтобы там появилась и железная дорога, и экспресс. Плюс, причал на Волге, поскольку аэропорт находится на Волге. В результате получится — железная дорога, автомобильный транспорт, речной транспорт и авиасообщение», — поделился планами губернатор.

В планах у властей и инвестора увеличить пассажиропоток в Туношне до одного миллиона человек в год. Идея реконструкции не новая, ее обсуждают с 2018 года. Изначально работы оценивали в 3,2 миллиарда рублей, затем в 4 миллиарда рублей.

В регионе намерены вернуть международные полеты. Как ранее анонсировал Михаил Евраев, в планах — запустить самолеты в Турцию, Египет, Узбекистан, Минск. Напомним, первый международный рейс из Ярославле должен был состояться 1 апреля 2024 года в Армению, однако его отменили. Причиной называли согласование допуска рейсов на международную воздушную линию.

Подробнее о том, как создавался новый проект аэропорта, читайте в этом материале.

Так может выглядеть реконструированный аэропорт в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак может выглядеть реконструированный аэропорт в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Внешний облик соответствует названию&nbsp;— «Золотое кольцо» | Источник: Михаил Евраев / TelegramВнешний облик соответствует названию&nbsp;— «Золотое кольцо» | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Из Ярославля планируют организовать международные перелеты | Источник: Михаил Евраев / TelegramИз Ярославля планируют организовать международные перелеты | Источник: Михаил Евраев / Telegram
