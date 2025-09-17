Под Ярославлем может появиться транспортный хаб для авиаперевозок, поездов и речного транспорта

«Аэрофьюэлз Групп» — это одна из крупнейших топливно-заправочный компаний в России, ей принадлежат 28 комплексов для заправки воздушных судов и аэропорты в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Компания работает с 2001 года. По данным правительства Ярославской области, «Аэрофьюэлз» обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур.

Учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и бизнесмен Александр Спиридонов (40%). По данным за 2024 году ООО «Аэрофьюэлз Групп» получило 43,3 миллиона рублей в виде выручки.

В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.