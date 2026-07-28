Во Франции ограбили три музея за месяц — похищены бесценные вещи на миллионы евро

Полицейские продолжают поиски грабителей и украденного из музеев Источник: burgundy-tourism.com

Неизвестные ограбили в разных регионах Франции три музея за месяц, похитив множество уникальных драгоценностей. Об этом пишет газета Parisien.

Первое преступление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн. Ночью преступники взломали дверь в зал с сокровищами и вынесли около 40 золотых предметов, датируемых 50 годом до н. э. Ограбление заняло менее 15 минут, ущерб превысил 120 тысяч евро (10,7 млн рублей).

Затем, 5 июля, преступники ограбили музей Lalique в коммуне Ванжен-сюр-Модер (Нижний Рейн). Неизвестные за десять минут молотками и кувалдами разбили шесть витрин и похитили 27 ювелирных изделий. Стоимость украденного оценивается более чем в 4,5 млн евро (397,9 млн рублей).

Последнее за месяц ограбление произошло 24 июля. В музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д’Ор двое неизвестных разбили витрину и украли уникальную золотую шейную гривну V века до н. э. из кельтского захоронения «Дама из Викса». Как сообщила министр культуры Катрин Пеладан, полиция уже задержала одного из подозреваемых по этому делу.