Во Франции ограбили три музея за месяц — похищены бесценные вещи на миллионы евро

Неизвестные ограбили в разных регионах Франции три музея за месяц, похитив множество уникальных драгоценностей. Об этом пишет газета Parisien.
Первое преступление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн. Ночью преступники взломали дверь в зал с сокровищами и вынесли около 40 золотых предметов, датируемых 50 годом до н. э. Ограбление заняло менее 15 минут, ущерб превысил 120 тысяч евро (10,7 млн рублей).
Затем, 5 июля, преступники ограбили музей Lalique в коммуне Ванжен-сюр-Модер (Нижний Рейн). Неизвестные за десять минут молотками и кувалдами разбили шесть витрин и похитили 27 ювелирных изделий. Стоимость украденного оценивается более чем в 4,5 млн евро (397,9 млн рублей).
Последнее за месяц ограбление произошло 24 июля. В музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д’Ор двое неизвестных разбили витрину и украли уникальную золотую шейную гривну V века до н. э. из кельтского захоронения «Дама из Викса». Как сообщила министр культуры Катрин Пеладан, полиция уже задержала одного из подозреваемых по этому делу.
Самым громким ограблением стало похищение императорских драгоценностей из Лувра в 2025 году. Отметим, что это преступление было не единственным в тот день. Спустя пару часов неизвестные обчистили музей в «Доме просвещения Дени Дидро». Из него была похищена ценная коллекция золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков.