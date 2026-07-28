Из крана течет холодная: когда ярославцам дадут горячую воду

Ярославцы вынуждены каждое лето около месяца сидеть без горячей воды Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле подходит к концу период отключений горячей воды на гидравлические испытания и ремонты сетей. В 2026 году он стартовал в мае. В настоящее время без воды остается часть домов Кировского и Ленинского районов, которые получают тепло от ТЭЦ-1. По графику, отключение у них стартовало с 21 июля и продлится до 7 августа. После этого отключений не запланировано.

При этом часть домов в Дзержинском и Ленинском районах, где воду отключали с 30 июня по 22 июля, до сих пор жалуются на отсутствие кипятка в кранах.

«Из крана течет холодная вода и, сколько ни сливай, — не нагревается», — рассказала одна из жительниц Брагина.

В ТГК-2 пояснили, что при пуске в работу системы горячего водоснабжения было обнаружено несколько дефектов на теплосетях, потребовались дополнительные ремонты. В этих домах горячая вода поступает жителям по обратному трубопроводу. В компании добавили, что в Ленинском районе срок устранения дефекта — 30 июля. В Дзержинском районе — 28 июля.

Зачем вообще отключают горячую воду

Ранее в ТГК-2 рассказали, что отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к следующей зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого дефекты устраняют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании добавили, что сами по себе испытания — процедура непродолжительная. Много времени занимает последующий ремонт. Его продолжительность зависит от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.