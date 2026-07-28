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Город Из крана течет холодная: когда ярославцам дадут горячую воду

Из крана течет холодная: когда ярославцам дадут горячую воду

Названы сроки завершения ремонтов на теплосетях

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Ярославцы вынуждены каждое лето около месяца сидеть без горячей воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЯрославцы вынуждены каждое лето около месяца сидеть без горячей воды | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославцы вынуждены каждое лето около месяца сидеть без горячей воды

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле подходит к концу период отключений горячей воды на гидравлические испытания и ремонты сетей. В 2026 году он стартовал в мае. В настоящее время без воды остается часть домов Кировского и Ленинского районов, которые получают тепло от ТЭЦ-1. По графику, отключение у них стартовало с 21 июля и продлится до 7 августа. После этого отключений не запланировано.

При этом часть домов в Дзержинском и Ленинском районах, где воду отключали с 30 июня по 22 июля, до сих пор жалуются на отсутствие кипятка в кранах.

«Из крана течет холодная вода и, сколько ни сливай, — не нагревается», — рассказала одна из жительниц Брагина.

В ТГК-2 пояснили, что при пуске в работу системы горячего водоснабжения было обнаружено несколько дефектов на теплосетях, потребовались дополнительные ремонты. В этих домах горячая вода поступает жителям по обратному трубопроводу. В компании добавили, что в Ленинском районе срок устранения дефекта — 30 июля. В Дзержинском районе — 28 июля.

Зачем вообще отключают горячую воду

Ранее в ТГК-2 рассказали, что отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к следующей зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого дефекты устраняют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании добавили, что сами по себе испытания — процедура непродолжительная. Много времени занимает последующий ремонт. Его продолжительность зависит от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.

А вам в срок дали горячую воду после отключения?

Да, всё как надо
Задержали
Воду дали, но она плохого качества (холодная и/или грязная)
Мне еще не дали
Я не заморачиваюсь, у меня бойлер
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отключение воды
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Комментарии
34
Гость
22 минуты
Каждый год отключают горячую воду по 2 раза за год и причём год от года всё на более длительные сроки, но ситуация с горячем водоснабжением не становится лучше, а только наоборот. Отключить то отключили, а вот обратно включиться никак не получается. А может стоит вообще пересмотреть график ежегодных плановых отключений в сторону уменьшения их частоты и продолжительности? Потребитель будет только ЗА.
Гость
22 минуты
Сколько ботов поддержки ТГК в комментах, прямо заповедник какой-то П.с. имею проточный нагреватель, электричество за этот месяц наверно выйдет дороже, чем обычно вода бывает
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Гость
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