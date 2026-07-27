«Воспоминания мертвеца»: как парализованный блогер пишет глазами музыку и видит себя во снах таким, как прежде

Корреспонденты UFA1.RU побывали в центре «Именлек» и поговорили с Глебом Моториным. Его диагноз — бульбарная форма БАС, статистика отводит таким пациентам не больше двух лет, но Глеб пережил этот срок.
Он полностью парализован, но с помощью технологии айтрекинга набирает текст, общается. Сейчас Глеб ведет телеграм-канал «Воспоминания мертвеца», где пишет мемуары о жизни до и после диагноза, слушает аудиокниги, смотрит артхаусное кино и даже нюхает китайский чай — у него десять сортов пуэра. Недавно он записал техно-трек с башкирской исполнительницей leyla.hanqyzy: ноты и ритм отбивались глазами.
«Жизнь — это чудо, прекрасная вещь», — говорит он.
До болезни Глеб увлекался мотоциклами, туризмом, рыбалкой. Узнав о диагнозе, он взял от жизни всё за 10 месяцев, пока тело еще слушалось: работал в мотодоставке в Москве, съездил в Стамбул, Сочи, Питер, поднялся на Айгир. Паралич стремительно прогрессировал, и теперь Глеб обездвижен.