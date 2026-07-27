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Политика В Кремле рассказали о работе с Telegram — ждать ли возвращения мессенджера в Россию?

В Кремле рассказали о работе с Telegram — ждать ли возвращения мессенджера в Россию?

Платформе нужно выполнить стандартный набор условий

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Переговорный процесс с администрацией Telegram идет постепенно | Источник: Максим Бутусов / E1.RUПереговорный процесс с администрацией Telegram идет постепенно | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Переговорный процесс с администрацией Telegram идет постепенно

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Они и есть, но пока большой активности нет», — сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос, сообщает «Интерфакс».

В июне заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram может восстановить легальную работу в России. Он привел в пример платформу Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов.

«Пример Roblox показателен: во всём мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов», — отметил депутат.

Чтобы Telegram полностью легализовать свою работу в России, мессенджеру нужно выполнить стандартный набор условий, который сегодня применяется во многих странах мира для защиты национального цифрового пространства. В списке этих требований три:

  1. Наличие юридического лица на территории России для оперативного взаимодействия с Роскомнадзором и Минцифры.

  2. Хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны.

  3. Взаимодействие со спецслужбами по предотвращению террористических угроз, продажи оружия, запрещенных веществ и вербовки.

«Это мировая практика. И в США, и в Европе, и в Китае к IT-платформам предъявляют такие же требования. Те компании, которые быстро адаптируют свой бизнес под национальные законодательства крупных государств, выиграют и сохранят долю рынка, а сопротивляющиеся ее потеряют», — заключил парламентарий.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Telegram Блокировка Кремль Дмитрий Песков
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