Ярославскую область назвали одной из наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле

Ярославскую область назвали одной из самых пострадавших в России от атак БПЛА Источник: Алёна Косточкина / 76.RU, Мария Захарова / Telegram

Ярославская область вошла в список наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле. Об этом на брифинге по текущим вопросам политики рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Статистику дипломат привела с 15 по 24 июля.

«За эту неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 499 человек. Я еще раз напомню, с 15 по 24 июля. Нет, это не за год, это всего за 9 дней. Из них 86 погибли, в том числе шесть детей», — отметила Мария Захарова.

В список наиболее пострадавших вошли Кировская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Московская, Тамбовская, Херсонская и Ярославская области, а также ДНР, ЛНР, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.

В Ярославской области за неделю с 15 по 24 июля во время отражения массовой атаки БПЛА от обломков погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Налет произошел 16 июля, над регионом тогда сбили 19 беспилотников.

Мария Захарова включила Ярославскую область в список наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле Источник: Мария Захарова / Telegram

В течение дня 27 июля с 8:00 до 20:00 над территорией России было перехвачено и уничтожено 182 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над Ярославлем в этот день сбили 40 дронов. Ранее мы публиковали, как жители города переживали утреннюю атаку БПЛА.

Всю актуальную информацию о вражеских налетах беспилотных аппаратов мы публикуем в нашем сюжете «Атака БПЛА на Ярославль».