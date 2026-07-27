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Политика Атака БПЛА на Ярославль Ярославскую область назвали одной из наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле

Ярославскую область назвали одной из наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле

Результаты озвучила представительница МИД Мария Захарова

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Ярославскую область назвали одной из самых пострадавших в России от атак БПЛА | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU, Мария Захарова / TelegramЯрославскую область назвали одной из самых пострадавших в России от атак БПЛА | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU, Мария Захарова / Telegram

Ярославскую область назвали одной из самых пострадавших в России от атак БПЛА

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU, Мария Захарова / Telegram

Ярославская область вошла в список наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле. Об этом на брифинге по текущим вопросам политики рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Статистику дипломат привела с 15 по 24 июля.

«За эту неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 499 человек. Я еще раз напомню, с 15 по 24 июля. Нет, это не за год, это всего за 9 дней. Из них 86 погибли, в том числе шесть детей», — отметила Мария Захарова.

В список наиболее пострадавших вошли Кировская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Московская, Тамбовская, Херсонская и Ярославская области, а также ДНР, ЛНР, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.

В Ярославской области за неделю с 15 по 24 июля во время отражения массовой атаки БПЛА от обломков погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Налет произошел 16 июля, над регионом тогда сбили 19 беспилотников.

Мария Захарова включила Ярославскую область в список наиболее пострадавших от атак БПЛА в июле

Источник:

Мария Захарова / Telegram

В течение дня 27 июля с 8:00 до 20:00 над территорией России было перехвачено и уничтожено 182 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над Ярославлем в этот день сбили 40 дронов. Ранее мы публиковали, как жители города переживали утреннюю атаку БПЛА.

Всю актуальную информацию о вражеских налетах беспилотных аппаратов мы публикуем в нашем сюжете «Атака БПЛА на Ярославль».

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом. Мы есть в Telegram, «ВКонтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна Троицкая
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БПЛА Беспилотная опасность Июль Мария Захарова МИД
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Комментарии
12
Гость
29 минут
окак.
Гость
30 минут
Молодцы наши ребятки, горжусь ими!!!
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Гость
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