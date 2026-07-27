Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму — кадры с места аварии

На месте работают оперативные службы Источник: МВД России по Республике Крым / Telegram

Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла около 17:20 на трассе «Симферополь — Евпатория» вблизи села Орехово. 1963 года рождения мужчина за рулем Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с автобусом «Паз Вектор», который следовал по маршруту «Саки-Геройское».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Lada Granta 2010 и 2017 годов рождения, погибли», — говорится в сообщении.

Источник: МВД России по Республике Крым / Telegram

Еще одного несовершеннолетнего пассажира легковушки, 2022 года рождения, доставили в медицинское учреждение. Как уточнили в МВД, в момент аварии в автобусе находилось 20 человек.