НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

южн.

 747мм 83%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Здесь был Пушкин
Ударил кулаком пенсионерку
Закрыли детсад
Ярославцы об атаке БПЛА
Владелец ТЦ судится с мэрией
Восемь человек пострадали в ДТП
Происшествия Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму — кадры с места аварии

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму — кадры с места аварии

Еще одного ребенка доставили в больницу

111
На месте работают оперативные службы | Источник: МВД России по Республике Крым / TelegramНа месте работают оперативные службы | Источник: МВД России по Республике Крым / Telegram

На месте работают оперативные службы

Источник:

МВД России по Республике Крым / Telegram

Двое детей и один взрослый погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла около 17:20 на трассе «Симферополь — Евпатория» вблизи села Орехово. 1963 года рождения мужчина за рулем Lada Granta выехал на встречку и столкнулся с автобусом «Паз Вектор», который следовал по маршруту «Саки-Геройское».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Lada Granta 2010 и 2017 годов рождения, погибли», — говорится в сообщении.

Источник:

МВД России по Республике Крым / Telegram

Еще одного несовершеннолетнего пассажира легковушки, 2022 года рождения, доставили в медицинское учреждение. Как уточнили в МВД, в момент аварии в автобусе находилось 20 человек.

Ранее в Екатеринбурге произошла авария с участием рейсового автобус. На улице Академика Бардина автобус снес ограждение и дорожные знаки. По словам очевидцев, в аварии был виноват самокатчик, внезапно выехавший на пешеходный переход. Водитель автобуса увидел препятствие и был вынужден резко выкрутить руль.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Крым Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем