От Шанхая до Мальты: в какие круизы могут отправиться россияне — варианты от 65 тысяч до полумиллиона рублей

Главная сложность круиза — логистика: сначала необходимо долететь до порта отправления Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мечта о путешествии на огромном лайнере, который каждый день заходит в новые города и страны, вполне реальна. Журналист NGS.RU Мария Тищенко выяснила у экспертов туриндустрии, куда и откуда сегодня могут отправиться в круиз россияне, во сколько обойдется такой отдых и какие направления требуют сложных виз, а какие открыты без лишней бюрократии.

Важный нюанс: все цены указаны от места отправления. То есть туристам сначала необходимо долететь до города старта и, возможно, переночевать там в отеле.

Безалкогольные круизы и греческие острова

Туристам доступны круизы в Турцию и Египет на лайнере Astoria Grande. Это единственное в России большое круизное судно, которое осуществляет регулярные международные туры с отправлением напрямую из Сочи.

Руководитель турагентства Антон Захаркин говорит, что Astoria Grande отходит из порта по разным маршрутам. Самый простой и недолгий — Сочи — Турция (Стамбул). Стоимость — от 150 тысяч за каюту на двоих человек.

«Есть маршруты с заходом в Бодрум, Мармарис, Каш, а также на греческие острова Родос, Санторини, Афон (потребуется оформить визу, если захотите сойти на берег). С октября планируется двухнедельный круиз до Мальты с заходом в средиземноморские порты — тоже нужна виза. Такой круиз стоит от 568 тысяч за каюту на двоих», — приводит пример Захаркин.

Стоимость указана за базовые каюты и не включает алкоголь Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Также популярностью пользуются круизы на лайнере Aroya из Стамбула. Главная особенность этого судна — концепция сухого закона: на борту вообще нет алкоголя. Стоимость недельного путешествия начинается от 65 тысяч рублей на человека. Программы отдыха варьируются: лайнер заходит как в греческие порты, так и в египетскую Александрию.

Можно оформить круизы и на средиземноморских лайнерах с выходом из европейских портов. Но здесь есть нюанс.

«Потребуется оформить шенгенскую визу, которую в наше время получить не то что сложно, а очень долго: оформление занимает в среднем 3–4 месяца. То есть если сейчас начать оформлять, то можно успеть на круиз в октябре», — объясняет эксперт.

По его словам, раньше пользовались популярностью круизы по Персидскому заливу.

«В связи с нестабильностью в регионе большинство из них отменены. Маршруты восстанавливаются, но мы пока не рекомендуем рассматривать это направление», — предупредил собеседник.

На многих лайнерах есть развлечения: аниматоры, шоу, игры и даже бассейны Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Туры по Азии

Директор туристического агентства Вера Трубицына замечает, что есть очень комфортные и недорогие круизы от пяти дней — Китай, Япония, Корея. Порт отправления — Шанхай. Визу оформлять не нужно. Цены стартуют от 65 тысяч рублей за человека на «всё включено».

По словам менеджера туристической компании Полины Буровой, четырехдневный тур на круизном лайнере MSC Bellissima обойдется в 65 тысяч рублей . Маршрут включает посещение Китая и Южной Кореи, но туристам сначала придется долететь до Шанхая.

Пример такого маршрута: старт 4 сентября в Шанхае, на следующий день судно прибывает на корейский остров Чеджу (Ганджонг), 6 сентября делает остановку в Пусане, 7 сентября лайнер проводит в открытом море, а 8 сентября возвращается в порт отправления.

При этом в августе такое же путешествие стоит дороже — около 94 тысяч .

Пятидневное путешествие на круизном лайнере Spectrum of the Seas в сентябре стоит 126 тысяч и включает маршрут между Китаем и Южной Кореей.

Например, 6 сентября лайнер стартует из Шанхая, 7 сентября судно проводит в открытом море, 8 сентября заходит в японскую Фукуоку, 9 сентября прибывает в Согвипхо (о. Чеджу), 10 сентября пассажиры снова отдыхают на борту в море, а 11 сентября тур завершается в Шанхае.

Круиз по Азии на 4–5 дней стоит от 65 тысяч на человека Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Такое же путешествие с 18 по 23 августа будет стоить дороже — 154 тысячи .

«Обратите внимание: это стоимость только за сам круиз. Внутренняя базовая каюта без окна. Питание всё включено — шведский стол или по меню. Алкоголь в пакет не входит. Также дополнительно оплачивается перелет и ночи проживания в Шанхае», — говорит Полина Бурова.