ВСУ ударили по многоэтажному дому в Крыму — 10 человек пострадали

Дрон попал в многоэтажку (фото из архива) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Беспилотники ударили по многоэтажному дому в Керчи. В результате пострадали десять человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Также из-за атак в Крыму ввели временные ограничения электроснабжения, чтобы избежать перегрузки сети. Это вынужденная мера, которую принял системный оператор, сообщили в ГУП «Крымэнерго».

«Она необходима, чтобы исключить перегруз электрической сети и не допустить аварию во всей энергосистеме. В связи с тем, что решение об отключении электроснабжения принял системный оператор, точных почасовых графиков по районам электрических сетей сейчас нет. Отключения будут проводить точечно и по необходимости», — говорится в сообщении.