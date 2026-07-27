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Упала и не двигалась: в Ярославле прохожий с размаху ударил пожилую женщину — видео

Налетчик подошел к пострадавшей сзади

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В Ярославле мужчина избил пожилую женщину | Источник: Подслушано в Ярославле! / MaxВ Ярославле мужчина избил пожилую женщину | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max

В Ярославле мужчина избил пожилую женщину

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max

В Ярославле мужчина избил пожилую женщину. Инцидент произошел 26 июля около 15 часов дня на улице Чехова, 23/11.

В одном из городских пабликов опубликовали запись с уличной видеокамеры. На ней видно, как двое мужчин шли по тротуару, а впереди них медленно шагала женщина с сумками.

Обидчик неожиданно нагнал ее со спины, замахнулся и ударил кулаком в голову. Женщина рухнула на землю и больше не двигалась до конца записи. А ударивший накинул на спину портфель и пошел дальше со своим знакомым, который не сбавил шага и не остановился, когда пострадавшая упала.

«Вопиющий случай на улице Чехова. Мужчина нанес удар пожилой женщине. Женщину увезли на скорой. Будем надеяться, правоохранительные органы разберутся. Лица попали на несколько камер», — написал житель города в посте.

Мужчина налетел на ярославну со спины

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max

Мужчины попали на камеру видеонаблюдения | Источник: Подслушано в Ярославле! / MaxМужчины попали на камеру видеонаблюдения | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max
Пока один бил, второй наблюдал | Источник: Подслушано в Ярославле! / MaxПока один бил, второй наблюдал | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max

На запрос 76.RU в УМВД России по Ярославской области рассказали, что в настоящее время проводится проверка, личности участников инцидента устанавливаются.

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Алёна Троицкая
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Комментарии
38
Гость
14 минут
Почему качество видеосьемки такое безобразное! Платим колоссальные средства из бюджета города за оборудование видеокамерами, и такое безобразие получаем! Остается надеяться, что кара небесная настигнет этого скота!
Гость
28 минут
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Гость
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