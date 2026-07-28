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Развлечения Окна ТВ Обзор Вы не поверите, что творилось на съемках «Старых песен о главном», — неизвестные факты

Вы не поверите, что творилось на съемках «Старых песен о главном», — неизвестные факты

Ради красивой истории со звездами создатели шли на многое

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Некоторых артистов тяжело узнать спустя 30 лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНекоторых артистов тяжело узнать спустя 30 лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Некоторых артистов тяжело узнать спустя 30 лет

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В конце 1990-х годов канал ОРТ подарил зрителям уникальный телевизионный проект — цикл музыкальных фильмов «Старые песни о главном» (18+). В первом выпуске звезды эстрады вдруг оказались в послевоенном колхозе. Шофер Агутин подвозит демобилизовавшегося Владимира Преснякова, который планирует жениться на Кристине Орбакайте. А шабашник с юга Филипп Киркоров отлынивает от работы и поет песни о любви дочери председателя колхоза Наташе Королевой. Какая же это была милая, наивная сказка!

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Авторами проекта стали Константин Эрнст и Леонид Парфенов. Идея родилась во время съемок программы об Алле Пугачевой: продюсеры заметили, какой живой отклик у публики вызывает песня «Большак» из советского кино. И сразу смекнули: исполнение старых песен современными артистами сможет привлечь как молодых, так и поколение постарше. Название программы родилось из строчки песни группы «Браво» — «он пропоет мне новую песню о главном».

Производство первого выпуска было по-настоящему масштабным. По словам Эрнста, бюджет позволял снять полноценный блокбастер. Большинство сцен снимались в павильонах «Мосфильма» с тщательно воссозданными декорациями. Для эпизода с Игорем Николаевым и Анжеликой Варум в павильоне построили настоящий пруд с песчаным дном, искусственными растениями и деревянной лодкой. По площадке расхаживали куры и утки, Богдан Титомир дразнил кабана, а Александр Малинин пас коров.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Андреем Вадимовичем Макаревичем либо касается деятельности иностранного агента Андрея Вадимовича Макаревича.

Количество звезд на квадратный метр зашкаливает

Источник:

1tv.ru

Риск оправдался: первый фильм имел ошеломительный успех и заложил основу для продолжения. Всего вышло четыре выпуска, каждый из которых был стилизован под определенную эпоху — от шестидесятых до восьмидесятых. Финальная часть объединила сразу несколько временных пластов, превратив проект в масштабную музыкальную ретроспективу.

Рекордсменами стали Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Леонид Агутин и Лариса Долина — они снялись во всех четырех частях. «Старые песни о главном» задали новый тон новогоднему телевидению, сделав ностальгию важной частью праздничного эфира.

А совсем недавно «Первый канал» показал выпуск «Старые песни о главном. 30 лет спустя» с Шаманом, Люсей Чеботиной, Хабибом и другими молодыми певцами. Смотрели? Как вам такое прочтение классики?

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Наташа Королева Леонид Агутин Лада Дэнс
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