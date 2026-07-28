Вы не поверите, что творилось на съемках «Старых песен о главном», — неизвестные факты

В конце 1990-х годов канал ОРТ подарил зрителям уникальный телевизионный проект — цикл музыкальных фильмов «Старые песни о главном» (18+). В первом выпуске звезды эстрады вдруг оказались в послевоенном колхозе. Шофер Агутин подвозит демобилизовавшегося Владимира Преснякова, который планирует жениться на Кристине Орбакайте. А шабашник с юга Филипп Киркоров отлынивает от работы и поет песни о любви дочери председателя колхоза Наташе Королевой. Какая же это была милая, наивная сказка!

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.